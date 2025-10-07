扯！美加油站「恐龍」被整隻偷走 引發關注後竊賊急送回

美國加州洛杉磯辛克萊加油站的恐龍吉祥物，被竊賊整隻偷走。（圖擷自「jamieleecurtis」）

離譜！美國辛克萊（Sinclair）石油公司的恐龍吉祥物克萊爾（Claire），在加州洛杉磯布倫特伍德（Brentwood）的加油站被整隻偷走，監視器影片隨即在網路上瘋傳，竊賊見事情大條連忙將恐龍送回。

據《NBC》報導，克萊爾為玻璃纖維恐龍雕塑，在辛克萊連鎖加油站都可以看到，不過，1名竊賊上週趁著深夜，拿著大型白布將克萊爾包裹起來，由同夥駕駛皮卡車將其載走。

恐龍被「綁架」的消息引發民眾關注，連2023年奧斯卡最佳女配角潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）也轉發影片，不少粉絲甚至帶著鮮花來到加油站「悼念」。

所幸，加油站員工6日一大早上班時，看到裹著白布的克萊爾被送了回來，上面有紙張寫著「很抱歉偷了克萊爾，請不要向我提告」，調閱監視器後發現是同輛皮卡車6日凌晨駛入加油站，將恐龍放下後離去。

