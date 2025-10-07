為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國加州直升機晚間墜高速公路 3重傷送醫

    2025/10/07 13:02 即時新聞／綜合報導
    一架醫療直升機6日晚間在美國加州沙加緬度高速公路上墜毀，造成3人重傷。（圖擷自X）

    一架醫療直升機6日晚間在美國加州沙加緬度高速公路上墜毀，造成3人重傷。（圖擷自X）

    美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS News）引述加州沙加緬度消防局（Sacramento Fire Department）報導稱，6日晚間，一架直升機墜毀在當地高速公路上，造成3人重傷。

    失事的是一架提供空中醫療服務的直升機，地點在50號高速公路東向車道、接近豪大道（Howe Avenue）路段。目前無法確認直升機正在飛往當地醫院，或是剛從當地醫院起飛。

    《路透》報導，沙加緬度消防局、美國聯邦航空總署（FAA）均未立即對事件發表回應。《哥倫比亞廣播公司》指出，事故原因仍在調查當中。

    沙加緬度市長麥卡錫（Kevin McCarthy）已在社群媒體X上證實，「59街以西、50號高速公路東向車道發生了一起令人痛心的直升機墜毀事故」。他補充，倖存者已送往當地醫院急救。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播