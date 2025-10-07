美國加州直升機晚間墜高速公路 3重傷送醫

一架醫療直升機6日晚間在美國加州沙加緬度高速公路上墜毀，造成3人重傷。（圖擷自X）

美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS News）引述加州沙加緬度消防局（Sacramento Fire Department）報導稱，6日晚間，一架直升機墜毀在當地高速公路上，造成3人重傷。

失事的是一架提供空中醫療服務的直升機，地點在50號高速公路東向車道、接近豪大道（Howe Avenue）路段。目前無法確認直升機正在飛往當地醫院，或是剛從當地醫院起飛。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，沙加緬度消防局、美國聯邦航空總署（FAA）均未立即對事件發表回應。《哥倫比亞廣播公司》指出，事故原因仍在調查當中。

沙加緬度市長麥卡錫（Kevin McCarthy）已在社群媒體X上證實，「59街以西、50號高速公路東向車道發生了一起令人痛心的直升機墜毀事故」。他補充，倖存者已送往當地醫院急救。

❗️MOMENT helicopter spins out of control and CRASHES on the highway



Rte 50 outside of Sacramento



Eyewitness video captures chopper by chance https://t.co/RyH2omcSWC pic.twitter.com/qUu6GvkemG — RT （@RT_com） October 7, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法