諾貝爾物理學獎今揭曉！隱形斗篷、韋伯太空望遠鏡、量子電腦誰是大贏家？

諾貝爾物理學獎將於7日揭曉，全球頂尖科學家正屏息以待。然而，由於提名名單與評選過程需保密長達50年，預測誰會獲獎如同大海撈針。

不過，仍有許多改變世界的重大科學突破，長年被視為「諾貝爾級」的遺珠之憾。法新社與專家盤點了其中呼聲最高的5項成就，它們隨時都有可能摘下桂冠。

1. 讓你看的圖檔變小：「小波理論」

聽起來很深奧的「小波理論」（wavelet theory），其實早已深入你我生活。科睿唯安（Clarivate）的分析主管潘德伯里（David Pendlebury）指出，電腦上圖片與影片的「影像壓縮」技術，背後的核心數學原理就是它。少了這項理論，我們可能無法如此輕易地在網路上傳輸與瀏覽高畫質影像。

熱門人選：比利時物理學家多貝西（Ingrid Daubechies），以及兩位法國數學家馬拉特（Stephane Mallat）與伊夫·梅耶（Yves Meyer）。

2. 哈利波特的「隱形斗篷」：「超材料」

另一個呼聲極高的領域，是被稱為「超材料」（metamaterials）的研究。這是一種具備自然界物質所沒有的特殊性質的人造材料。英國物理學家彭德里（John B. Pendry）正是此領域的先驅，他因利用超材料打造出能讓光線繞道而行的「隱形斗篷」而聲名大噪。

3. 下世代科技革命：「量子資訊」

隨著量子電腦與加密系統的發展，表彰在「量子資訊」領域做出奠基性貢獻的科學家，也只是時間問題。

熱門人選：美國數學家秀爾（Peter Shor）、加拿大密碼學家吉勒·布拉薩德（Gilles Brassard）等人，他們在量子演算法與密碼學的開創性工作，是該領域的基石。

4. 宇宙的起源與樣貌：「天文物理學」

天文物理學一直是諾貝爾獎的熱門領域。今年的潛在贏家包括：

韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）：這座於2021年發射的望遠鏡，其背後數十年前的理論基礎與工程實踐，被認為是典型的諾貝爾獎案例。

宇宙膨脹理論（Cosmic inflation）：此理論試圖解釋宇宙在極早期歷史中的「指數級擴張」，是現代宇宙學的基礎。美國物理學家古斯（Alan Guth）與俄裔美國物理學家林德（Andrei Linde）是該領域的代表人物。

5. 看見原子的眼睛：「原子力顯微鏡」

能夠在原子尺度上產生3D影像的「原子力顯微鏡」（Atomic Force Microscope, AFM），是奈米科技領域不可或缺的工具。瑞士物理學家格柏（Christoph Gerber）是此領域的關鍵人物之一。

圖為Google量子AI實驗室中，一部佈滿微波纜線、外型如華麗吊燈的稀釋冷凍機，其功能是將量子晶片冷卻至接近絕對零度的極低溫環境。量子運算因其革命性的潛力，基礎研究被視為極具諾貝爾獎獲獎希望的領域之一。（Google Quantum AI）

