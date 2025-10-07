為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國央視扯爆！天氣預報「重播去年今天」 官方認了

    2025/10/07 13:00 即時新聞／綜合報導
    中國央視10/5晚間的天氣預報誤用去年同天的資料，導致多座城市明明很熱卻出現氣溫僅20幾度的離譜情況。（擷取自微博）

    中國央視10/5晚間的天氣預報誤用去年同天的資料，導致多座城市明明很熱卻出現氣溫僅20幾度的離譜情況。（擷取自微博）

    中國「十一」長假進入尾聲，南方多地仍陷高溫炙烤，不過中國中央電視台（央視、CCTV）5日晚間播出的《天氣預報》卻出現離譜錯誤，對多座南方城市的中秋節（6日）氣溫預測偏低，甚至出現「杭州21度、上海36度」等明顯矛盾的數據，事後被抓包使用去年同一天的預報資料，瞬間引發網路熱議。

    旅義華僑作家李穎昨（6）日晚間在X平台「李老師不是你老師」發文指出，央視5日晚間的天氣預報節目發生嚴重播放事故，大量城市天氣與2024年同期預報完全相同，疑似誤用了去年的資料。

    根據節目內容，杭州預報19至21℃、南昌21至29℃、福州23至29℃，但中國天氣網顯示的當天實際氣溫分別高達27至37℃、28至36℃與26至37℃，誤差極大。除少數如上海（預報26至35℃、實際相符）外，全國多地皆出現錯誤預報。網友比對發現，這些誤播的氣溫數據幾乎與2024年10月5日的歷史資料一模一樣。

    對此，中媒《紅星新聞》向中國氣象局旗下的華風氣象傳媒集團求證，值班人員坦言：「昨天因技術故障，發出去的節目有問題，今天已在整改，系統目前修復完成。」該公司表示，事故僅影響電視端播放，網路平台上的天氣數據未受影響。不過，《新聞聯播天氣預報》官方微博與中國天氣網節目列表，至今仍未上傳5日晚的節目影片。

    消息曝光後，網友紛紛留言嘲諷：「以前說央視除了天氣預報都假的，現在天氣預報也不例外」、「老天不按預報調整天氣，是在辱華嗎」、「歷史不僅押韻，還整段重播」。

