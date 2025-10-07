為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國人遊日「坐神社賽錢箱後面」 網批：沒禮貌、只會造成危害

    2025/10/07 12:09 即時新聞／綜合報導
    中國人視若無睹坐在神社階梯前休息，直到被拍攝驅趕才離開。（圖擷取自@hezuruy社群平台「X」）

    近年來中國在日本當「失格旅人」事蹟已屢見不鮮，常有網友分享看到中國人在電車上大小聲、到處問路人「是不是中國人」等。而這次層級上升至「褻瀆神明」，奈良市議員原田將大分享影片，只見畫面中幾位中國人好像連漢字都看不懂，旁若無人坐在神社的賽錢箱後面休息，甚至扔下垃圾，直到驅趕才悻悻然離開，讓原田將大直呼「沒禮貌，神社不是休息的地方」。

    奈良市議員原田將大（へずまりゅう）在社群平台「X」與「Threads」發文分享影片，畫面中的中國人把賽錢箱前面的階梯當作休憩處，很舒適的在滑手機休息，絲毫不覺得這個地方不是休息區、打擾到神明，直到原田將大驅趕還一臉茫然，不懂為什麼要離開的樣子。畫面一出引來網友眾怒。

    原田將大表示，在拍攝前已經有跟坐著休息的中國人講「NO」，並示意他們站起來，他們卻假裝沒有注意到，直到鏡頭對著他們，加上出言警告，他們意識到「被拍了」才離開，真的非常糟糕。

    網友對此留言表示，「不只奈良，京都的寺廟和神社也有很多中國遊客進入被指定為重要文化財產的房間坐下」、「沒有一點常識的國家，這就是被全世界討厭的原因」、「為什麼不限制這樣的人入境？」、「這看起來像是觀音堂」、「不尊重別人的信仰會遭天譴」、「中國人的行為是世界上最惡劣的」、「這些傢伙只會造成危害」、「沒教養」。

