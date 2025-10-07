戰爭2週年現轉機？ 以哈埃及密談和平協議 加薩砲火未歇

在以哈戰爭屆滿兩週年之際，澳洲的猶太社群成員高舉印有被哈瑪斯扣押人質肖像的布條，上面寫著「直到他們全部回家，我們絕不停止」。與此同時，以色列與哈瑪斯的代表正在埃及，就釋放人質等和平協議細節進行間接談判。（法新社）

根據《法新社》報導，在以色列7日紀念「10月7日攻擊事件」屆滿兩週年之際，以色列與哈瑪斯（Hamas）的談判代表正在埃及，就美國總統川普提出的和平計畫展開間接談判，為結束這場血腥衝突帶來一線曙光。

兩年前的今天，哈瑪斯武裝份子發動突襲，造成以色列境內1219人死亡，並擄走251名人質。以色列隨後的報復性軍事行動，根據哈瑪斯控制的衛生部統計，已在加薩走廊造成超過6.7萬名巴勒斯坦人死亡，引發聯合國指控以色列犯下「種族滅絕」。

川普強推和平計畫 雙方反應不一

上週，美國總統川普公布了一項旨在終結戰爭的20點計畫，核心內容包括：哈瑪斯釋放所有人質後立即停火、該組織解除武裝，以及以色列分階段從加薩撤軍。

哈瑪斯對此計畫作出「正面回應」，表示準備好釋放人質。川普也樂觀表示協議「非常、非常接近達成」。然而，儘管川普呼籲以色列「立即」停止轟炸，但以軍5日表示部隊仍在加薩行動，7日凌晨的空襲仍持續造成傷亡，讓和平的期待與戰場的現實形成諷刺對比。

協議細節皆是魔鬼 納坦雅胡面臨內閣分裂危機

儘管氛圍看似樂觀，但雙方在關鍵細節上仍存在巨大鴻溝。談判的癥結點包括：應釋放哪些巴勒斯坦囚犯以交換人質、以色列軍隊的撤離範圍與時間表，以及哈瑪斯解除武裝後的權力移交問題。

以色列總理納坦雅胡正為此面臨巨大的內部政治壓力。其執政聯盟中的極右翼夥伴、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）已公開威脅，如果協議達成後哈瑪斯依然存在，他將退出政府，此舉可能導致納坦雅胡政府垮台。

目前，由埃及與卡達主導的間接談判仍在進行中，但以色列軍方首長已警告，若談判失敗，軍隊將「重返戰鬥」。

