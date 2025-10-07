高市早苗當選日股突破48500點 謝金河：會不會重現小英的效應？

有望成為日本首位女首相的高市早苗。（彭博資料照）

高市早苗當選日本自民黨總裁、有望成為日本首位女首相，她所支持的財政與貨幣刺激措施的「高市經濟學」牽動市場，日圓匯率走貶，日股一舉突破48500點。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，日本政壇向來是男人主導的，這次高市擔綱，會不會在日本重現「小英效應」？很值得用心觀察。

謝金河在臉書PO文表示，高市早苗當選後，日本股滙債市都迎來新變化，日本日經指數大漲，對比4月川普關稅造成的驚嚇，已經拉出超過50％的漲幅，股市大漲意味著日本民眾的期許，除了股市大漲，日圓也應聲回貶，另一個是日本公債殖利率也衝高，金融市場開始反應高市早苗的政見。

謝金河指出，高市早苗不太贊成日本的貨幣正常化，認為日本不應急著升息，這是日圓貶值的「基本面」，其次是主張日本的經濟安全與國防自衞力量的提升，要建立國家情報組織，提升軍力及供應鏈的安全，第三是以國家投資、稅額抵減，帶動企業投資及提高薪資，日本軍工股再度大漲。

他續指，高市早苗一直以來都被視為是前首相安倍晉三的傳人，看起來日本人對她寄以厚望。

謝金河直言，日本政壇向來是男人主導的，這次將由女首相擔綱，看起來高市早苗的意志堅定，會不會在日本重現「小英」的效應？很值得用心觀察，高市早苗請麻生太郎當自民黨副總裁、安倍系大將荻生田光一當幹事長，都是很有力量的起手式！

