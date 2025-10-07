為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗當選日股突破48500點 謝金河：會不會重現小英的效應？

    2025/10/07 11:54 即時新聞／綜合報導
    有望成為日本首位女首相的高市早苗。（彭博資料照）

    有望成為日本首位女首相的高市早苗。（彭博資料照）

    高市早苗當選日本自民黨總裁、有望成為日本首位女首相，她所支持的財政與貨幣刺激措施的「高市經濟學」牽動市場，日圓匯率走貶，日股一舉突破48500點。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，日本政壇向來是男人主導的，這次高市擔綱，會不會在日本重現「小英效應」？很值得用心觀察。

    謝金河在臉書PO文表示，高市早苗當選後，日本股滙債市都迎來新變化，日本日經指數大漲，對比4月川普關稅造成的驚嚇，已經拉出超過50％的漲幅，股市大漲意味著日本民眾的期許，除了股市大漲，日圓也應聲回貶，另一個是日本公債殖利率也衝高，金融市場開始反應高市早苗的政見。

    謝金河指出，高市早苗不太贊成日本的貨幣正常化，認為日本不應急著升息，這是日圓貶值的「基本面」，其次是主張日本的經濟安全與國防自衞力量的提升，要建立國家情報組織，提升軍力及供應鏈的安全，第三是以國家投資、稅額抵減，帶動企業投資及提高薪資，日本軍工股再度大漲。

    他續指，高市早苗一直以來都被視為是前首相安倍晉三的傳人，看起來日本人對她寄以厚望。

    謝金河直言，日本政壇向來是男人主導的，這次將由女首相擔綱，看起來高市早苗的意志堅定，會不會在日本重現「小英」的效應？很值得用心觀察，高市早苗請麻生太郎當自民黨副總裁、安倍系大將荻生田光一當幹事長，都是很有力量的起手式！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播