中國總理李強將訪問北韓 出席勞動黨建黨80周年慶祝活動

中國總理李強本週將前往北韓，出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動。（路透資料照）

中國外交部7日證實，中國總理李強本週將前往北韓，出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，並對北韓進行正式友好訪問。

中國外交部發言人7日宣布，應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、國務院總理李強將於10月9日至11日率中國黨政代表團出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，並對北韓進行正式友好訪問。

請繼續往下閱讀...

針對李強訪問北韓的背景，以及中國政府對此有何期待等提問，中國外交部發言人回應稱，「中朝（北韓）是傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。」

李強上週曾在北京會見到訪的北韓外交部長崔善姬，當時他強調，「中國願與北韓加強戰略溝通，繼續深化協作，更好維護兩國共同利益。」

今年9月3日，中國官方為紀念抗戰勝利80周年舉行了大規模閱兵，北韓領導人金正恩受邀前往北京，罕見與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）同框。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法