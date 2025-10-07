為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國總理李強將訪問北韓 出席勞動黨建黨80周年慶祝活動

    2025/10/07 11:27 即時新聞／綜合報導
    中國總理李強本週將前往北韓，出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動。（路透資料照）

    中國外交部7日證實，中國總理李強本週將前往北韓，出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，並對北韓進行正式友好訪問。

    中國外交部發言人7日宣布，應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、國務院總理李強將於10月9日至11日率中國黨政代表團出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，並對北韓進行正式友好訪問。

    針對李強訪問北韓的背景，以及中國政府對此有何期待等提問，中國外交部發言人回應稱，「中朝（北韓）是傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。」

    李強上週曾在北京會見到訪的北韓外交部長崔善姬，當時他強調，「中國願與北韓加強戰略溝通，繼續深化協作，更好維護兩國共同利益。」

    今年9月3日，中國官方為紀念抗戰勝利80周年舉行了大規模閱兵，北韓領導人金正恩受邀前往北京，罕見與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）同框。

