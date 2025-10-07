為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普派兵引爆憲政角力 一文看懂美國總統軍隊指揮權爭議

    2025/10/07 11:27 編譯陳成良／綜合報導
    10月5日，在美國奧勒岡州波特蘭市，聯邦執法人員施放催淚瓦斯以驅散示威者。川普政府近期在芝加哥、波特蘭等民主黨執政城市日益激進的執法手段，已引發嚴重的警民對峙與憲政爭議。（美聯社）

    10月5日，在美國奧勒岡州波特蘭市，聯邦執法人員施放催淚瓦斯以驅散示威者。川普政府近期在芝加哥、波特蘭等民主黨執政城市日益激進的執法手段，已引發嚴重的警民對峙與憲政爭議。（美聯社）

    美國總統川普近期下令派遣國民兵進駐芝加哥、波特蘭等民主黨執政城市，引發與地方政府的激烈法律戰，甚至出現法院阻止總統部署的罕見情況。這場「聯邦 vs. 地方」的權力大戰，暴露出美國法律中關於總統動用軍隊於國內權限的複雜性與模糊地帶。

    原則禁止軍隊執法 國民兵成例外

    原則上，一部名為《Posse Comitatus Act》的聯邦法律，嚴格限制美國政府動用軍隊於國內執行執法任務，以體現「軍不干政」的立國精神。然而，「國民兵」（National Guard）這支特殊的預備役部隊，成為此原則的關鍵例外。國民兵可由各州州長指揮以應對天災等緊急狀況，也可在特定條件下被總統「聯邦化」，收歸中央指揮。

    川普政府此次正是依據《美國法典》中允許總統為「執行法律」而將國民兵聯邦化的條款，主張其派兵行動合法。

    法院出手制衡 認定總統理由「與事實脫節」

    然而，行政權的擴張隨即在波特蘭遭遇了司法系統的強力制衡。聯邦法官伊默格特（Karin Immergut）裁定，川普政府聲稱的「暴力阻礙執法」等派兵理由，「根本與事實脫節」，因此總統無權動用該條款。法院更兩度發出臨時限制令，擋下了川普試圖改從其他州調派國民兵的舉動。此判例顯示，即使總統擁有法律授權，其決策仍需基於事實根據，並非毫無限制。

    川普揚言動用終極手段《叛亂法》

    在派兵計畫受阻後，川普週一向媒體拋出考慮動用更具爭議的《叛亂法》（Insurrection Act）。該法是前述限制軍隊執法原則的直接例外條款，一旦引用，將賦予總統極大的權力。根據美國法律，在發生「叛亂」或「非法阻礙」等情況時，總統擁有對此情況的唯一判斷權。

    《叛亂法》在美國歷史上僅被動用過約30次，上一次已是1992年為應對洛杉磯暴動。川普此番揚言，無疑已將這場聯邦與地方的執法權衝突，升高至可能動搖國本的憲政危機層級。

