    國際

    驚險！小行星近距離掠過地球 天文學家事後才發現

    2025/10/07 11:09
    小行星「2025 TF」（紅色十字線）10月1日近距離掠過地球，直到幾個小時後才被探測到。（ESA）

    小行星「2025 TF」（紅色十字線）10月1日近距離掠過地球，直到幾個小時後才被探測到。（ESA）

    上週一顆小行星近距離掠過地球，距離地球表面僅428公里，相當於國際太空站的高度，天文學家直到幾個小時後才發現這顆小行星，令他們震驚。

    據《生活科學》（LiveScience）網站報導，一顆直徑約1-3公尺之間的小行星，在台灣時間10月1日8點47分左右在南極洲上空近距離掠過地球；幾個小時後，天文學家從卡特林那巡天系統（Catalina Sky Survey）的觀測數據才發現這顆小行星。

    這顆小行星已正式命名為「2025 TF」，若進入地球大氣層，很可能會燃燒成一顆明亮的火球。「2025 TF」掠過地球時，距離地球表面僅428公里，相當於國際太空站平常運行的高度，甚至比一些衛星還近，所幸這顆小行星的路徑上沒有衛星，對地球沒有構成嚴重威脅。

    一顆小行星要被認為具有「潛在危險」，其直徑必須至少達140米公尺，軌道距離地球748萬公里以內，小行星「2025 TF」的尺寸遠低於這個數字，也可能因此它直到掠過地球後才被偵測到。

    「2025 TF」對地球不會構成嚴重威脅，NASA近地天體研究中心數據顯示，「2025 TF」預計要到2087年4月才會再次飛掠地球。

