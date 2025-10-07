扯！美國民眾在亞馬遜包裹收到250張選票 緬因州展開調查

美國緬因州11月4日將舉行公投，卻遺失了250張選票，後續有女子在亞馬遜包裹內發現這批選票。緬因州民眾投票示意圖。（路透）

太離譜！美國緬因州11月4日將舉行公投，孰料埃爾斯沃思鎮（Ellsworth）卻有250張選票遺失，1名居住在65公里外的女子，後來在亞馬遜包裹內發現這批選票，緬因州當局對此已展開調查。

據《美聯社》報導，緬因州此次公投，將由民眾表決未來投票時是否要攜帶有照片的證件、是否修改提前投票制度等議題，州務卿貝洛斯（Shenna Bellows）表示，她必須為收到遺失選票的女子身分保密，不過可以透露她是住在紐堡（Newburgh）。

貝洛斯指出，似乎有人試圖阻撓選票分發，但執法部門一定會抓到嫌犯。據了解，此次公投案有一部分內容是由共和黨提出，亦即上述有關加強投票規定的議題，因此在民眾收到遺失選票後，共和黨人紛紛指出這無疑彰顯出強化選舉制度的重要性，呼籲州民11月4日出門投票。

亞馬遜對此表示，他們正在配合緬因州執法單位辦案，公司內部的初步調查結果顯示，這應該不是亞馬遜員工或合作商所為，而是有人趁機在配送時將選票放入包裹。

