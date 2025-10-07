川普嗆動用《叛亂法》派兵！ 兩州檢察長怒回：法庭見

10月4日，在美國奧勒岡州波特蘭市，聯邦移民及海關執法局（ICE）總部前，執法人員施放有色煙霧彈以驅散示威者。（路透）

美國總統川普派遣國民兵進駐民主黨執政城市的爭議全面升級！川普6日暗示，他可能動用極具爭議的《叛亂法》（Insurrection Act），以繞過州長權限直接派兵。此言一出，立即引爆伊利諾州與奧勒岡州檢察長強硬回嗆，誓言將在法庭上對抗到底。與此同時，芝加哥更爆出有黑幫成員懸賞1萬美元，買兇刺殺聯邦執法人員，使緊張局勢火上澆油。

川普向媒體拋出考慮動用《叛亂法》的想法，該法允許美國總統在特定「叛亂」情況下，無需州長同意即可在國內部署軍隊。伊利諾州檢察長拉烏爾（Kwame Raoul）隨即在CNN上駁斥：「這裡沒有叛亂，只有和平抗議。」他直指，芝加哥唯一的挑釁行為，來自聯邦探員對民眾、記者甚至芝加哥警察發射催淚瓦斯。

奧勒岡州檢察長雷菲爾德（Dan Rayfield）也強硬回應：「總統先生，你想玩創意？我們會奉陪到底，法庭上見！」

火上澆油：芝加哥黑幫懸賞萬美元刺殺聯邦官員

讓局勢更形複雜的是，聯邦法院文件6日揭露，芝加哥「拉丁王」（Latin Kings）街頭幫派的一名成員，涉嫌透過Snapchat發布懸賞令，出價2千美元蒐集一名邊境巡邏隊高階官員的個資，並出價1萬美元（約新台幣30.5萬元）將其殺害。

美國司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）對此怒批，這是「懦弱的行為，是對法治的戰爭行為」，並誓言「威脅執法人員，美國政府的全部力量將會找上你。」此案無疑為川普政府的強硬執法論述，提供了新的口實。

地方司法戰線：伊利諾提告、奧勒岡州二度擋下派兵

在此之前，伊利諾州與芝加哥市已於6日正式向聯邦法院提起訴訟，要求阻止川普「非法且違憲」的派兵行動。川普已正式簽署備忘錄，下令將300名伊利諾州國民兵「聯邦化」，進駐芝加哥60天。

而在奧勒岡州，聯邦法官伊默格特（Karin Immergut）繼5日首次阻止川普派兵至波特蘭後，6日再度出手，擋下了川普試圖繞過命令、改從加州調派國民兵的「創意」舉動。這場聯邦與地方的憲政角力，正從街頭全面延燒至法庭。

