以哈官員會談初步成效 對釋放人質和建立停火機制達成一致

以色列和哈瑪斯官員6日在埃及夏姆錫克展開會談。圖為位於夏姆錫克的幅壁畫，描繪出席1996年和平會議的世界領導人。（美聯社）

以色列和哈瑪斯官員6日在埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）就美國起草的加薩和平計畫舉行間接會談。雖會談充斥著對計畫內容的諸多質疑，例如解除哈瑪斯武裝和加薩未來治理，但也對停火第一階段大部分條款達成一致。

根據美聯社報導，1位了解會談情況的埃及官員表示，雙方已於6日在夏姆錫克結束談判，談判定於7日下午恢復。

請繼續往下閱讀...

該官員指出，雙方已就第一階段大部分條款達成一致，包括釋放人質和建立停火機制。

以色列代表團由首席談判代表德默爾（Ron Dermer）率領，哈瑪斯代表團由哈雅（Khalil al-Hayyah）率領。以色列總理納坦雅胡辦公室稱，以色列外交政策顧問福克（Ophir Falk）也將代表以色列出席。

哈瑪斯聲稱，談判將集中於停火第一階段，包括以軍部分撤軍以及釋放哈瑪斯扣押的人質，以換取以色列關押的巴勒斯坦囚犯。

納坦雅胡強調，談判最多持續幾天，但哈瑪斯官員警告，可能需要更多時間才能找到埋在廢墟下的人質屍體。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）對美國總統川普結束加薩衝突的努力表達讚賞，並強調維護美國自20世紀70年代以來在中東打造的「和平體系」重要性。他主張該體系「是地區穩定的戰略框架」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法