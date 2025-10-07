為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國電動車才開1066公里光天化日自燃 波及7車

    2025/10/07 09:45 即時新聞／綜合報導
    中國福建省寧德市一輛電動車5日突然起火，火勢波及停在附近的奧迪、寶馬等7車。（圖擷自網路）

    中國福建省寧德市一輛電動車5日突然起火，火勢波及停在附近的奧迪、寶馬等7車。中國媒體報導，起火車輛為中國電動車品牌阿維塔（AVATR），阿維塔官方對此表示，目前正配合相關單位調查中，不便透露更多資訊。

    中國正逢「十一」長假黃金週，被燒毀的車輛均為遊客車輛，事故未造成人員傷亡。疑似阿維塔車主聲稱，這輛「阿維塔06」是今年8月28日購入的新車，行駛里程僅1066公里。

    福建省寧德市霞浦縣消防救援大隊5日晚間發布通報稱，當天下午1時54分左右，消防救援指揮中心獲報，霞浦縣三沙鎮東壁村碼頭一車輛發生火災。指揮中心立即調派3輛消防車趕赴現場救援。

    通報指出，3時35分左右，火勢被撲滅。現場多輛小客車被燒毀，無人員傷亡。事故原因和損失正在調查統計當中；阿維塔官方同天對媒體表示，目前當局與消防單位均在調查中，不便透露更多資訊。

    疑似車主的女子在中國社群媒體發布起火影片稱，電動車今年8月28日購買，使用了一個半月，開了1066公里。車輛從5日下午1時56分開始冒煙；1分鐘左右起火燃燒；第3分鐘火勢蔓延並失去控制。

    公開資料顯示，阿維塔科技成立於2018年，主打高端新能源汽車品牌，中國汽車集團長安汽車、新能源科技公司寧德時代分別為第一和第二大股東，華為則是主要合作夥伴。

    中國媒體指出，事故之所以引發輿論高度關注，原因在於阿維塔官方此前對「阿維塔06」車型電池安全的宣傳標語是「不起火、不爆炸」，強調「全車系標配寧德時代電池，為用戶提供極致安全」，與現實形成了強烈反差。

