    國際

    川普下令派國民兵進駐芝加哥　伊利諾州提起訴訟

    2025/10/07 03:30 中央社

    美國總統川普（Donald Trump）持續打擊國內各地的犯罪和無證移民之際，伊利諾州當局今天提出訴訟，試圖阻止川普派遣國民兵（National Guard）部隊進駐芝加哥。

    法新社報導，川普不顧芝加哥市長強生（Brandon Johnson）及伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）等民主黨人士的反對，於上週末批准要向芝加哥部署700位國民兵。

    伊利諾州檢察長與代表芝加哥市的律師在該州聯邦法院提起訴訟，指控川普動用美國部隊「懲罰他的政敵」。

    他們控訴說，川普的挑釁及獨斷行徑不但沒能促進芝加哥地區的公共安全，反倒可能會激起群眾抗議而破壞公共安全。

    他們還提到：「伊利諾州請求法院宣布這些行徑違法，並立即和永久禁止這些行為。」

    美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）為了這項部署計畫做出辯護，她在福斯新聞（Fox News）的節目上聲稱，美國第3大城芝加哥是「戰區」。

    美國一位聯邦地區法院法官已經於昨天晚間裁定，暫時禁止川普政府向俄勒岡州派遣任何國民兵部隊。川普昨天稍早調派加州國民兵至俄勒岡州最大城市波特蘭，引發兩州聯手提告。（編譯：陳彥鈞）1141007

