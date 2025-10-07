WHO首份電子煙使用報告：新的尼古丁成癮潮 兒童使用機率為成人9倍

世界衛生組織首份全球電子菸使用估計報告，全球有超過1億人使用電子菸，其中包括至少8600萬名成年人，以及至少1500萬名介於13至15歲的青少年。（美聯社檔案照）

世界衛生組織（WHO）6日警告，電子煙正在助長一波「令人震驚」的新型尼古丁成癮潮，全球已有數百萬名兒童陷入電子煙的依賴之中。

法新社報導，世衛指出，在有相關資料的國家中，兒童吸電子煙的機率平均是成人的9倍，業者正以「比傳統香菸危害較小」為名推廣電子煙，實際上卻積極鎖定年輕族群，使兒童提早陷入尼古丁成癮。

請繼續往下閱讀...

根據世衛首份全球電子煙使用估計報告，全球有超過1億人使用電子煙，其中包括至少8600萬名成年人，多半集中於高所得國家，以及至少1500萬名介於13至15歲的青少年。

世衛健康決定因素、促進與預防司司長克魯格（Etienne Krug）在聲明中說：「電子煙正助長一波新的尼古丁成癮潮。它們被宣稱是減害產品，但實際上讓孩子更早對尼古丁上癮，並可能削弱數十年來的防制成果。」

儘管如此，全球吸菸人口正在減少。根據世衛資料，即使全球人口總數持續上升，但全球菸草使用者從2000年的13.8億人，已降至2024年的12億人。

然而，全世界仍有5分之1的成年人受菸草成癮所苦。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中表示：「在菸害防制努力下，數以百萬計的人戒菸，或從未開始吸菸。」但他也警告，菸草產業正在「以新型尼古丁產品捲土重來，積極鎖定年輕族群。」

世衛在其「全球菸草使用盛行率趨勢報告」中指出，目前有12個國家的菸草使用率正在上升。世衛助理秘書長法拉爾（Jeremy Farrar）指出，這些逆轉現象代表又有數百萬人暴露於疾病、殘疾與早逝的風險之中。

法拉爾指出，菸草使用每年導致超過700萬人死亡，而二手菸每年則造成超過100萬人喪生。他強調，吸菸會損害「人體的每一個部分」，並表示在室內吸菸、尤其是有兒童在場的情況下，這種行為「既不負責任，也不可接受」。

世衛估計，目前全球約有4000萬名介於13至15歲的青少年使用菸草，約佔該年齡層的10分之1。

報告首席作者康瑪（Alison Commar）指出，兒童正暴露在極為強烈的網路菸草廣告影響之下，許多社群媒體的網紅在談論其他話題時，會同時使用或展示電子煙產品。在部分國家，「甚至不到10歲」的兒童就開始使用菸草產品。

康瑪警告，電子煙「往往成為年輕人日後轉向吸菸的入門途徑，或讓他們在成長過程中持續對尼古丁上癮。」

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法