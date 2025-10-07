為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普訪日預定28日與新首相高市早苗會談 將拜會天皇、視察美軍基地

    2025/10/07 01:15 國際新聞中心／綜合報導
    日本自民黨總裁高市早苗可能在臨時國會中被選為新首相，預定28日與美國總統川普舉行面對面會談。（美聯社檔案照）

    日本自民黨總裁高市早苗可能在臨時國會中被選為新首相，預定28日與美國總統川普舉行面對面會談。（美聯社檔案照）

    日本自民黨總裁高市早苗可望在本月中旬接任首相，多名日本政府相關人士6日透露，日美2國政府已協調在美國總統川普預定本月下旬訪問日本之際，於28日舉行領袖會談。

    日本共同社報導，高市早苗很可能在臨時國會中被選為新首相，就任後將立即面臨重大外交考驗。屆時高市早苗將做為現任首相石破茂的繼任者，首次與川普舉行面對面會談。能否與川普建立互信關係，並強化日美同盟，將成為高市早苗外交手腕的「初登板」試煉。

    相關人士透露，川普預計27日至29日訪日。日方希望在28日舉行的領袖會談中，針對加強海洋擴張的中國，以及推進核武與飛彈開發的北韓，確認日美的基本政策。

    高市早苗或許會向表明有意與北韓勞動黨總書記金正恩會談的川普請求合作，推動解決北韓綁架日本人問題。日本政府還爭取在川普訪日期間，安排他與綁架受害者家屬會面。

    報導指出，川普在訪日期間也計畫會晤天皇德仁，並視察美國海軍橫須賀基地。川普與天皇的會晤可能安排在27日。川普28日將前往神奈川縣的橫須賀基地，向駐日美軍官兵發表演說。

    川普在第一次總統任期的2019年5月以國賓身分訪日時，曾與時任首相安倍晉三訪問日本海上自衛隊橫須賀基地，當時也前往美軍基地。

    川普最近一次訪日，是2019年6月出席在大阪市舉行的「廿國集團」（G20）高峰會。

