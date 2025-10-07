為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    巴西強人低頭！魯拉通話川普 請求取消懲罰關稅

    2025/10/07 00:36 國際新聞中心／綜合報導
    巴西總統魯拉（左）6日與美國總統川普（右）通話，這是2位領袖首次正式會談。（法新社檔案照）

    在經歷數月外交緊張後，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）6日與美國總統川普通話，呼籲美方取消對巴西的懲罰性關稅，這是2位領袖首次舉行正式會談。

    通話30分鐘 美國巴西破冰

    巴西總統府發表聲明指出，魯拉與川普通話30分鐘，氣氛「友好」，魯拉並提出2人本月在馬來西亞會面的可能性。2人也互換電話號碼，建立直接聯繫的管道。

    魯拉在通話中「請求取消」（requested the removal）川普政府對巴西商品課徵的關稅，與對巴西官員實施的制裁。

    近月來，華府與巴西利亞的外交關係趨於緊繃，原因是川普對其盟友、極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭審判與定罪深感不滿。

    為懲罰巴西對波索納洛展開所謂的「獵巫行動」，川普宣布對巴西商品加徵50％關稅，並制裁多名高級官員，包括1名最高法院法官。

    在6日的通話前，2人曾在上月聯合國大會期間一度「偶然邂逅」。當時川普聲稱，2人之間有「極佳的化學反應」。

    「聖保羅州報」（Estadão）報導，這場短暫的會面與擁抱，其實是1次幕後「外交行動」的成果。巴西總統府表示，魯拉與川普在通話中「回憶起他們在紐約的良好互動」。

    然而，2人在聯合國大會發言時仍彼此抨擊。魯拉譴責川普對巴西司法獨立的攻擊「不可接受」。

    儘管面臨政治與經濟壓力，巴西最高法院仍判處波索納洛27年徒刑，罪名是他在2022年敗選後參與1次未遂政變。

    川普則在聯合國演說中指責巴西存在「審查、鎮壓」與「司法腐敗」。但他談到與魯拉的會面時表示，對方「其實是1個非常好的人」。

    川、魯2人在多邊主義、國際貿易及氣候變遷等議題上，立場南轅北轍。魯拉多次表示，巴西「願意就關稅問題進行談判」，但美方拒絕回應，「我們正嘗試談判，但根本沒有人可談。沒有人。」

    巴西總統府表示，魯拉向川普提出本月在馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）高峰會上會面的可能性，重申邀請川普出席11月在貝倫（Belém）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP-30），「並表達自己願意前往美國訪問的意願」。

