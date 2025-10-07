正式開戰！反對川普派兵進駐 伊利諾州、芝加哥提告

伊利諾州與芝加哥市6日提起訴訟，試圖阻止川普政府向芝加哥派駐國民兵部隊。（美聯社）

在川普政府將芝加哥形容為「戰區」後，伊利諾州與芝加哥市6日提起訴訟，試圖阻止川普政府向芝加哥派駐國民兵部隊。由於川普強硬打擊移民和犯罪，民主黨人指控他試圖鞏固威權，雙方因此展開正面對決，美國各地政治危機升高。

川普4日再度下令調派300名國民兵進駐全美第3大城芝加哥，以保護當地的聯邦人員與設施。川普長期以來一直威脅要向芝加哥派兵，但目前仍不清楚這些部隊何時以及具體將部署在何處。

訴狀指出：「被告將國民兵聯邦化並派往伊利諾州的行動，顯然違法。」請求法院「制止這種非法、危險且違憲的行為」。

訴狀強調，「美國人民，無論置身何處，都不應生活在美軍佔領威脅之下，尤其不應僅僅因為他們的城市或州的領導層不受總統歡迎，就被如此對待。」

這份訴狀於伊利諾州聯邦地方法院提交，主張這類部隊調動乃基於政治動機，並指出川普長期以來對芝加哥與伊利諾州發表「具威脅性與侮辱性」言論。被告名單中包括總統本人、國土安全部部長諾姆（Kristi Noem），以及戰爭部（國防部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。

伊利諾州的訴訟緊隨奧勒岡州針對川普政府將國民兵派往波特蘭的法律挑戰之後。對於川普一再將波特蘭形容為「戰火肆虐」，美國地區法院法官伊莫蓋特（Karin Immergut）頒佈臨時禁令，指「總統的認定完全脫離事實」。

川普此前已經動用國民兵部隊，做為鎮壓洛杉磯與華盛頓特區的反移民暨海關執法局（ICE）抗議行動。伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）對此強烈譴責。他在5日得知聯邦政府還計畫向伊利諾州與奧勒岡州等地派遣400名德州國民兵後，將此舉形容為「一場入侵」。

普里茨克在美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目中批評，共和黨人刻意在街頭製造「混亂」，「他們想弄出個戰區，以便能派出更多軍隊。他們必須立刻撤離。」

