無意成日本版特拉斯 高市早苗延攬麻生任要職

彭博報導，日本自民黨主張刺激的新黨魁高市早苗似乎將一些關鍵職位交由前財政大臣，此舉將向市場與其政黨顯示，她無意如任期最短的前英相特拉斯（Liz Truss）那樣，倉促推出野心勃勃的支出計畫。

高市早苗預定10月中旬成為日本首位女首相，根據《讀賣新聞》報導，她已考慮延攬黨魁競爭對手擔任要職。該報導說，前首相與前財務大臣麻生太郎有望成為自民黨副總裁，麻生的妹夫、前財務大臣鈴木俊一也被內定為幹事長。

高市早苗預料將推出一籃子經濟方案，以協助消費者因應通膨。她也提到將在即將召開的國會會期上削減汽油與柴油稅。

三菱日聯研究諮詢首席經濟學家小林真一郎（Shinichiro Kobayashi）指出，「透過任命與財務省關係緊密的麻生與鈴木擔任自民黨關鍵領導要職，高市早苗有意表明她不會忽視財政疑慮，將追求負責任的財政政策，這是非常有意識的作法」。

64歲的高市早苗矢言打造日本強大經濟，主張進行針對性減稅，大力投資半導體、太空與其他戰略領域；對財政與貨幣政策則持鴿派立場，她說，「全球趨勢如今已從過度財政撙節轉向負責、積極的財政政策，透過公民合作，擴大投資，以解決社會挑戰」。

高市早苗去年9月批評日本銀行尋求貨幣政策正常化是「愚蠢」。日銀今年1月升息至0.5%，隨著日銀進一步退出安倍經濟學，可能在今年底再度升息至0.75%。

高市早苗在勝選後的首場記者會中強調，尊重日銀的獨立性，「但政府負有財政與貨幣政策責任」。分析師預期她的擴張政策恐延後日銀的升息步伐。

RBC BlueBay資產管理公司固定收入投資長道汀（Mark Dowding）指出，「我憂心高市早苗想推行寬鬆貨幣與財政政策，這會導致通膨，與她降低通膨承諾完全背道而馳」。

他補充，「除非她調整立場，否則匯率與固定收入市場的疲軟將加劇通膨傳導，她或許想成為英國鐵娘子柴契爾，但其行為方式更像是特拉斯」。

2022年10月，時任英國首相的特拉斯因推出增加政府支出的政策，引發市場混亂，迫使她在位僅45天便下台，成為英國史上任期最短的首相。

