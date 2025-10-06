為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列驅逐加薩援助船隊逾百參與者 含環保少女童貝里

    2025/10/06 23:31 中央社
    以色列政府今天將加薩援助船隊171名參與者驅逐出境，當中包括瑞典「環保少女」童貝里。（圖擷自X.com）

    以色列政府今天將加薩援助船隊171名參與者驅逐出境，當中包括瑞典「環保少女」童貝里。（圖擷自X.com）

    以色列政府宣布，今天再將加薩援助船隊171名參與者驅逐出境，當中包括瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）。

    法新社報導，聯合國（UN）指出，經過兩年嚴重衝突，加薩走廊（Gaza Strip）已陷入饑荒。這支45艘船組成的援助船隊原本計劃突破以色列對加薩的封鎖，運送援助物資到當地。

    以色列1日開始在國際海域攔截這些援助船，以國官員2日說，已阻止逾400人搭乘的船隻抵達加薩。

    以色列外交部今天在社群平台X發文寫道，今天再將童貝里等171名「挑釁者」從以色列驅逐至希臘及斯洛伐克，被驅逐者包括希臘、義大利、法國、美國等數個國家的公民。

    貼文所附照片顯示，童貝里與另外兩名女性穿著以色列監獄常見的灰色運動服，步行穿越以色列的拉蒙機場（Ramon Airport）。

    以色列外交部告訴法新社，仍有138名「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）的參與者被以色列拘留。

    一些船隊成員之前被以色列驅逐出境後抵達土耳其伊斯坦堡，他們4日表示自己承受暴力，「被當成動物一樣對待」。

    以色列外交部今天在X平台發文表示，「參與這場公關噱頭的人，其法律權利獲得徹底維護，未來亦然」，「他們散播的謊言，是他們預先策劃的假新聞行動的一環」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播