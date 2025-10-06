為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    法總理就任27天火速下台 僵局壓力重回馬克宏身上

    2025/10/06 23:49 中央社
    法國總理勒克努才剛公布新內閣名單，即於今天請辭獲准，總統馬克宏再度面臨難題。（法新社）

    法國總理勒克努才剛公布新內閣名單，即於今天請辭獲准，總統馬克宏再度面臨難題。（法新社）

    就任未滿月的法國總理勒克努才剛公布新內閣名單，即於今天請辭獲准，成為法國第5共和任期最短的總理。總統馬克宏再度面臨難題，他可以任命新總理，或又一次解散國民議會，或辭職下台。

    勒克努（Sebastien Lecornu）昨晚公布新內閣名單，有新成員加入，也有內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）、司法部長達馬南（Gerald Darmanin）等人獲留任。

    名單出爐後，來自右派共和黨（LR）的荷泰佑不滿一些馬克宏（Emmanuel Macron）支持者入閣，尤其是前財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）意外被任命為國防部長。

    世界報（Le Monde）提到，勒麥爾重返政府，對共和黨來說是一種冒犯，因為勒麥爾被視為公共財政失衡及政治人物一再回鍋政府的象徵。

    荷泰佑公開表達憤怒，在執政聯盟內部引爆矛盾，促使勒克努在召開第一場內閣會議之前就決定辭職。

    勒克努赴總統府艾里賽宮（Elysee）請辭後說，他在尋求共識的過程中發現，每個政黨都期望其他政黨完全採納自己的計畫。

    他表示，許多人堅持一堆不可踰越的紅線，很少有同意之處；然而，政黨之間達成妥協的原則就是整合彼此同意的部分，同時考量各自的底線。他最終期望各政黨「將國家置於政黨之上」。

    馬克宏去年6月解散國民議會（Assemblee Nationale），已損及市場對法國的信心。前任總理白胡（Francois Bayrou）因預算案爭議引發反對派不滿，向國會提出信任投票，最終未能過關，於9月9日請辭下台，在任也僅9個月。

    如今勒克努辭職消息一出，巴黎CAC 40指數重挫近2%，銀行股首當其衝，興業銀行（Societe generale）等主要銀行股價下跌5.5%到7.5%不等。

    法國眼前最急迫的問題，是必須在10月13日之前提出2026年財政法案，隨後向國會提交，以便在今年12月31日之前頒布。

    但在缺乏國民議會多數席位的情況下，馬克宏一直難以推動人事及預算議程。

    他接下來有3種選項，第一是任命新總理，其二是再次解散國民議會，第三則是辭職下台。

    法國新聞台（franceinfo）分析，經過前總理巴尼耶（Michel Barnier）、白胡和勒克努的失敗後，再從中間偏右派的泛執政聯盟找人出任總理似乎並不明智。

    左派社會黨（PS）表明願意「承擔國家重責大任」，但不確定馬克宏是否願意任命左派總理；況且，一旦由左派人士出任新總理，右派極有可能不再支持馬克宏。

    極右翼「國民聯盟」（RN）領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）今天說，馬克宏辭職會是一個「明智」決定，她也認為馬克宏「絕對有必要」再次解散國民議會。

    極左派「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（ Jean-Luc Melenchon）也要求立即審議罷免馬克宏的動議案。

    不過，馬克宏去年解散國會引發影響深遠的政治動盪，重新選舉對於民調支持率正在下滑的馬克宏陣營來說，也存在很大風險。

    雖然陸續出現希望馬克宏下台的呼聲，但目前看來他無意自行辭職。無論如何，決斷的壓力最終又落回馬克宏身上。

