中國在菲律賓養網軍 破壞美菲同盟

「路透」調查揭露北京透過網軍在菲律賓塑造親中、抵美輿論風向。示意圖。（路透）

菲律賓總統小馬可仕上任後，在與中國的南海爭議上展現強硬作風，同時強化與美國軍事合作。「路透」6日揭露，除了檯面上的軍事、外交對峙外，北京還透過菲律賓企業招攬網軍，試圖以資訊戰削弱輿論對小馬可仕政府政策，以及美菲安全同盟的支持。前菲國家安全會議高階官員馬拉亞（Jonathan Malaya）指出，由於與台灣地理位置接近，馬尼拉在華府與北京中的戰略重要性與日俱增，社群媒體的蓬勃發展，也擴展了在菲國的影響力行動。

路透檢視馬尼拉行銷公司「InfinitUs Marketing Solutions」內部文件、分析「臉書」假帳號資訊，以及對前員工、菲國政府官員的訪談顯示，InfinitUs接受中國資金，利用假帳號放大菲律賓寫手製作的反美內容，在社群媒體推動符合中國觀點及立場的輿論風向，其中部分寫手也收受中國資金。

請繼續往下閱讀...

InfinitUs網軍的典型手法從一個名為「文森」的假帳號可見一斑。文森時常稱許中國並為其海警辯護，鼓吹停止和中國對抗，同時例行分享中國使館發布的內容，以及宣揚中國科興疫苗效果，推播關於西方研製疫苗的負面文章。

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）研究資訊戰活動的專家艾倫（Bethany Allen）指出，InfinitUs掌控的社群帳號所從事的行動，與中國的外國影響力工作方針一致，X和YouTube存在許多推廣中國美好內容的帳戶，儘管可能獲得中國共產黨資助，但通常不會揭露與北京的從屬關係。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法