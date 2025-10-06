英政府否認導致中國間諜案撤告 指檢依前朝政策決定

兩名男子在英國被控為中國從事間諜活動的審判破局，英國首相施凱爾（見圖）的發言人表示，政府並未涉入。（法新社）

英國政府今天表示，對於兩名男子被控為中國從事間諜活動的審判破局，政府並未涉入，強調是檢方依據前朝政府處理中國政策所使用措辭而作出的決定。

路透社報導，上個月，英國檢察官在審判即將展開前數週，出人意料地撤銷對這兩人的中國間諜指控。

這兩人分別是現年30歲、曾任國會智庫中國研究小組（China Research Group）主任的凱希（Christopher Cash），以及33歲的貝瑞（Christopher Berry）。他們2023年3月首次被捕，並於次年4月遭控向中國情報人員洩漏具有政治敏感性的資訊。兩人對所有指控皆予以否認。

檢方依據政府機密法（Official Secrets Act）提出指控。該法規定，向「敵國」傳遞任何可能有利於對方的文件屬於犯罪。

過去一週，英國多家媒體報導，政府為維持與北京的良好關係，拒絕在法庭上將中國稱為「敵國」，導致本案的指控基礎動搖。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人今天表示，前一任政府的政策是稱中國為「劃時代的挑戰」，但始終未明確將其定位為敵國。

發言人向媒體表示：「本案相關證據，依據的是前一任政府當時的政策立場。」

一直執政至2024年的保守黨（Conservative Party）與其他反對黨，指控施凱爾所屬的工黨（Labour Party）政府刻意讓審判破局，以避免激怒中國。

法律專家則指出，撤銷指控的決定可能還有其他考量，包括不願曝光英國情報人員的作業方式。

首相新聞秘書補充，2023年通過的「國家安全法」（National Security Act）未來將賦予檢方更大彈性，可在更多情境下對間諜嫌疑人提起訴訟。

