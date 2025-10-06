為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英政府否認導致中國間諜案撤告 指檢依前朝政策決定

    2025/10/06 23:44 中央社
    兩名男子在英國被控為中國從事間諜活動的審判破局，英國首相施凱爾（見圖）的發言人表示，政府並未涉入。（法新社）

    兩名男子在英國被控為中國從事間諜活動的審判破局，英國首相施凱爾（見圖）的發言人表示，政府並未涉入。（法新社）

    英國政府今天表示，對於兩名男子被控為中國從事間諜活動的審判破局，政府並未涉入，強調是檢方依據前朝政府處理中國政策所使用措辭而作出的決定。

    路透社報導，上個月，英國檢察官在審判即將展開前數週，出人意料地撤銷對這兩人的中國間諜指控。

    這兩人分別是現年30歲、曾任國會智庫中國研究小組（China Research Group）主任的凱希（Christopher Cash），以及33歲的貝瑞（Christopher Berry）。他們2023年3月首次被捕，並於次年4月遭控向中國情報人員洩漏具有政治敏感性的資訊。兩人對所有指控皆予以否認。

    檢方依據政府機密法（Official Secrets Act）提出指控。該法規定，向「敵國」傳遞任何可能有利於對方的文件屬於犯罪。

    過去一週，英國多家媒體報導，政府為維持與北京的良好關係，拒絕在法庭上將中國稱為「敵國」，導致本案的指控基礎動搖。

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人今天表示，前一任政府的政策是稱中國為「劃時代的挑戰」，但始終未明確將其定位為敵國。

    發言人向媒體表示：「本案相關證據，依據的是前一任政府當時的政策立場。」

    一直執政至2024年的保守黨（Conservative Party）與其他反對黨，指控施凱爾所屬的工黨（Labour Party）政府刻意讓審判破局，以避免激怒中國。

    法律專家則指出，撤銷指控的決定可能還有其他考量，包括不願曝光英國情報人員的作業方式。

    首相新聞秘書補充，2023年通過的「國家安全法」（National Security Act）未來將賦予檢方更大彈性，可在更多情境下對間諜嫌疑人提起訴訟。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播