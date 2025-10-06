諾貝爾獎官員示警 美國科學龍頭地位動搖後果極為嚴重

2025諾貝爾得獎名單於近日陸續發表。（美聯社）

諾貝爾「生理學或醫學獎」得獎名單6日公布，由來自美國的學者布朗柯（Mary E. Brunkow）、藍斯德爾（Fred Ramsdell）和日本免疫學家坂口志文共享，表彰3人對人體免疫系統研究的貢獻，也凸顯了美國與日本作為全球科學大國的研究實力。然而，川普政府上任後大幅刪減科學計畫預算，包括美國國家衛生院（NIH）自一月起終止了2100件共約95億美元的研究經費，引發外界對美科學研究發展前途的憂心。

法新社報導，長期對基礎科學和學術自由的投入，是美國主宰諾貝爾獎名單的重要原因。諾貝爾生醫獎委員會秘書普爾曼（Thomas Perlmann）示警，若美國發展科學的意願開始動搖，將對全球研究帶來非常嚴重的後果。

普爾曼表示，美國至今擁有最多諾貝爾獎得主並非巧合，但如今存在著對華盛頓是否有意維持其科學研究領導地位的不祥預感。普爾曼強調，美國是全球科學研究的核心引擎，大幅削減資源的情況下，不出幾年便會產生難以補救的損害。

