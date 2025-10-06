俄軍稱擊落251架烏無人機 烏克蘭稱襲兵工廠與油庫

俄羅斯宣稱於夜間摧毀251架烏克蘭無人機，烏方則表示擊中俄方的工廠及彈藥庫等設施。（路透）

俄羅斯今天表示，其防空單位於夜間摧毀251架烏克蘭無人機；烏國軍方則宣布，擊中俄國一座為彈藥生產爆炸物的主要工廠以及油庫。

路透社報導，俄軍聲稱，其殲滅的251架烏克蘭無人機大部分是集中在西南方上空，其中61架是在黑海上空飛行，另有1架當時正往莫斯科飛來。

俄羅斯國防部在通訊應用程式Telegram發布前述數據，但沒有關於可能傷損的官方資訊。國防部僅報告遭摧毀的無人機數量，未提烏克蘭的發射數量。

另一方面，烏克蘭軍方今天宣布，擊中俄羅斯其中一座為俄軍各種彈藥生產爆炸物的主要工廠，以及一座位於被占領的克里米亞半島（Crimea）、協助俄方推進戰事的油庫。

隨著透過外交手段終結俄烏戰爭的努力陷入停滯，烏克蘭部隊對俄羅斯戰略目標加強長程攻勢，尤其是石油相關設施。

烏克蘭參謀總部透過聲明指出，俄羅斯西部的斯維爾德洛夫（Y. M. Sverdlov）爆炸物工廠遇襲後，據報那裡發生「數起爆炸」；克里米亞東部費奧多西亞（Feodosia）油庫遭到攻擊後，油庫起火。

烏克蘭參謀總部還提到，烏軍也擊中克里米亞半島一處彈藥庫。

