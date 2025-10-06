為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    載有中國非法移民船隻多瑙河翻覆 1人死亡9人獲救

    2025/10/06 21:13 中央社
    一艘載有至少10名試圖非法入境中國公民的船隻，在塞爾維亞與克羅埃西亞之間的多瑙河上翻覆，造成1人死亡，另外9人獲救

    一艘載有至少10名試圖非法入境中國公民的船隻，在塞爾維亞與克羅埃西亞之間的多瑙河上翻覆，造成1人死亡，另外9人獲救

    塞爾維亞警方今天表示，一艘載有至少10名中國公民的船隻在塞爾維亞與克羅埃西亞之間的多瑙河上翻覆，造成1人死亡，另外9人獲救，事發時他們正試圖非法越境。

    美聯社報導，這起事故發生在昨天晚間，地點位於貝爾格勒（Belgrade）西北方約90公里的小鎮巴奇卡帕蘭卡（Bačka Palanka）附近。

    塞爾維亞警方指出，救援人員已找到一具遺體，並安全救起另外4人，全部為中國公民。克羅埃西亞方面的救援隊則救起3名男子與2名女子，同樣來自中國。

    塞爾維亞位於通往西歐的所謂「巴爾幹（Balkan）陸路移民路線」上。許多移民為了前往富裕的歐盟（EU）國家，經常嘗試從塞爾維亞越境進入克羅埃西亞、匈牙利或羅馬尼亞，再繼續向西前進。

    中國最新一代的移民也在不斷遷徙，並在包括中歐與東歐在內的多個地區愈來愈常見。中國近年在這些地區投入基礎建設與其他專案，這些地方也因此更常見中國移民或勞工的身影。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播