俄高官死亡再+1！87歲報業大亨「墜樓慘死」 陰謀論四起

列昂捷夫是俄羅斯《真理報》的神秘老闆。（歐新社）

令人不寒而慄的俄羅斯高官死亡名單，上週六又再次增加，這一次的死者，是曾主掌克里姆林宮宣傳工具的男子。87歲的列昂捷夫（Vyacheslav Leontyev），曾是《真理報（Pravda）》的神秘老闆，日前從位於莫斯科的公寓陽台墜落身亡。

英媒《太陽報》今（6）日報導，警方正在調查這起上週六晚間的死亡事件，是否屬於意外、自殺，或涉及他殺。列昂捷夫並非一般的舊蘇聯官僚，數十年來，他所掌管的《真理報》，除了是蘇聯共產黨的喉舌，也是蘇聯最具影響力的媒體機器之一。

請繼續往下閱讀...

據報導，即使蘇聯解體後，列昂捷夫仍然掌權，因此人們普遍認為他知道黨內數十億美元（約新台幣320億元）的資金藏匿在哪裡。俄羅斯流亡記者馬爾金（Andrey Malgin）認為，這又是一起「離奇死亡」的案件，他表示，不斷有人從窗戶墜落，列昂捷夫就是從窗戶跌落。

馬爾金表示，他認識列昂捷夫，「他給人某種地下富豪的印象，他知道很多關於『黨內資金』的去向，其中《真理報》就是蘇聯共產黨最賺錢的機構。」此外，他的墜樓事件，正好與俄羅斯階層精英之間，令人毛骨悚然的死亡模式符合，自普廷（Vladimir Putin）對烏克蘭發動戰爭以來，這類死亡的人數急劇上升。

9月，聖彼得堡前交通局長費多托夫（Alexander Fedotov）的遺體，被發現在莫斯科謝列梅捷沃國際機場​（SVO​）的五星級酒店外。費多托夫與俄羅斯前交通部長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）有關。

史塔洛沃伊在今（2025）年7月遭普廷解職後，數小時內就被宣布自殺身亡，有消息稱他生前恐遭到「酷刑」，甚至可能是被「謀殺」，該案引發諸多的陰謀論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法