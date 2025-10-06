為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄高官死亡再+1！87歲報業大亨「墜樓慘死」 陰謀論四起

    2025/10/06 22:13 即時新聞／綜合報導
    列昂捷夫是俄羅斯《真理報》的神秘老闆。（歐新社）

    列昂捷夫是俄羅斯《真理報》的神秘老闆。（歐新社）

    令人不寒而慄的俄羅斯高官死亡名單，上週六又再次增加，這一次的死者，是曾主掌克里姆林宮宣傳工具的男子。87歲的列昂捷夫（Vyacheslav Leontyev），曾是《真理報（Pravda）》的神秘老闆，日前從位於莫斯科的公寓陽台墜落身亡。

    英媒《太陽報》今（6）日報導，警方正在調查這起上週六晚間的死亡事件，是否屬於意外、自殺，或涉及他殺。列昂捷夫並非一般的舊蘇聯官僚，數十年來，他所掌管的《真理報》，除了是蘇聯共產黨的喉舌，也是蘇聯最具影響力的媒體機器之一。

    據報導，即使蘇聯解體後，列昂捷夫仍然掌權，因此人們普遍認為他知道黨內數十億美元（約新台幣320億元）的資金藏匿在哪裡。俄羅斯流亡記者馬爾金（Andrey Malgin）認為，這又是一起「離奇死亡」的案件，他表示，不斷有人從窗戶墜落，列昂捷夫就是從窗戶跌落。

    馬爾金表示，他認識列昂捷夫，「他給人某種地下富豪的印象，他知道很多關於『黨內資金』的去向，其中《真理報》就是蘇聯共產黨最賺錢的機構。」此外，他的墜樓事件，正好與俄羅斯階層精英之間，令人毛骨悚然的死亡模式符合，自普廷（Vladimir Putin）對烏克蘭發動戰爭以來，這類死亡的人數急劇上升。

    9月，聖彼得堡前交通局長費多托夫（Alexander Fedotov）的遺體，被發現在莫斯科謝列梅捷沃國際機場​（SVO​）的五星級酒店外。費多托夫與俄羅斯前交通部長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）有關。

    史塔洛沃伊在今（2025）年7月遭普廷解職後，數小時內就被宣布自殺身亡，有消息稱他生前恐遭到「酷刑」，甚至可能是被「謀殺」，該案引發諸多的陰謀論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播