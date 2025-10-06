為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    肖像照被當成靶紙射擊 柬埔寨前總理韓森斥泰人「可恥」

    2025/10/06 20:30 即時新聞／綜合報導
    泰國攤販將柬埔寨前總理韓森的肖像照製成靶紙供顧客射擊，韓森發文譴責此行為。（擷取自X @hunsencambodia）

    泰國攤販將柬埔寨前總理韓森的肖像照製成靶紙供顧客射擊，韓森發文譴責此行為。（擷取自X @hunsencambodia）

    柬埔寨前總理韓森（Hun Sen）今（6）日在社群平台PO出一段影片，內容是一名泰國男子在類似夜市攤位的場景上，持玩具槍對著韓森的「通緝照」射擊，他批評此行為「可恥」及「不道德」，並勸告泰國人切勿再做出會危害到柬埔寨境內泰國公司與泰國公民的行為。

    《法新社》報導，韓森在PO文中指出，這種讓攤位顧客射擊他照片的作法，既「可恥」也「不道德」，並敦促柬埔寨人民不要犯下同樣的錯誤。

    他更對泰國人民做出勸告：「請不要採取任何會影響到在柬埔寨生活或工作的泰國公司與人民的舉動。」

    韓森說：「我仍相信大多數泰國人民不想成為柬埔寨人民的敵人。」但他在文中也呼籲「因泰國而受傷或不高興」的柬埔寨公民，停止購買泰國商品與使用泰銖。

    泰國媒體8月時曾報導，在南部行政區甲米府（Krabi）的某個市集攤位，顧客可以用空氣槍射擊印有韓森肖像的靶紙，而文中描述的場景與韓森PO出的影片類似。

    靶紙上有「通緝」（WANTED）字眼。（擷取自X @hunsencambodia）

    靶紙上有「通緝」（WANTED）字眼。（擷取自X @hunsencambodia）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播