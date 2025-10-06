肖像照被當成靶紙射擊 柬埔寨前總理韓森斥泰人「可恥」

泰國攤販將柬埔寨前總理韓森的肖像照製成靶紙供顧客射擊，韓森發文譴責此行為。（擷取自X @hunsencambodia）

柬埔寨前總理韓森（Hun Sen）今（6）日在社群平台PO出一段影片，內容是一名泰國男子在類似夜市攤位的場景上，持玩具槍對著韓森的「通緝照」射擊，他批評此行為「可恥」及「不道德」，並勸告泰國人切勿再做出會危害到柬埔寨境內泰國公司與泰國公民的行為。

《法新社》報導，韓森在PO文中指出，這種讓攤位顧客射擊他照片的作法，既「可恥」也「不道德」，並敦促柬埔寨人民不要犯下同樣的錯誤。

他更對泰國人民做出勸告：「請不要採取任何會影響到在柬埔寨生活或工作的泰國公司與人民的舉動。」

韓森說：「我仍相信大多數泰國人民不想成為柬埔寨人民的敵人。」但他在文中也呼籲「因泰國而受傷或不高興」的柬埔寨公民，停止購買泰國商品與使用泰銖。

泰國媒體8月時曾報導，在南部行政區甲米府（Krabi）的某個市集攤位，顧客可以用空氣槍射擊印有韓森肖像的靶紙，而文中描述的場景與韓森PO出的影片類似。

Is this what we call a civilized nation with high morality, ethics, and civilization?

I urge all Cambodian compatriots not to engage in such disgraceful acts, which are inhumane and even worse than those of animals. Regardless of whether this video was made by a human or by AI,… pic.twitter.com/oL38BV1ans — Hun Sen （@hunsencambodia） October 6, 2025

靶紙上有「通緝」（WANTED）字眼。（擷取自X @hunsencambodia）

