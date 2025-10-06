高市早苗自民黨人事布局 親台派大舉入列

古屋圭司將出任自民黨選對委員長。（資料照）

日本自民黨的新人事將在7日正式底定，根據目前已曝光的內定名單來看，已有多位親台派人士上榜，包括日華議員懇談會會長古屋圭司、參議員有村治子及幹事長代行則預定由舊安倍「五人眾」之一的萩生田光一出任。此外，目前也傳出日華懇事務局長木原稔將入閣擔任官房長官。

自民黨新總裁高市早苗在上任第一天，就宣布要為國家做牛做馬，不停地工作、工作、工作，強調沒有蜜月期，第一波的黨人事案預定7日確定。

目前已知「黨四役」中的幹事長將由前財務相鈴木俊一出任、政調會長則為此次的競選對手、前經濟安保相小林鷹之、總務會長為前女性活躍擔當相有村治子、選對委員長為前國家公安委員長古屋圭司。幹事長代行為前政調會長萩生田光一。

去年因支持高市落敗的麻生太郎，選後淪為非主流派，原有的「副總裁」位置讓給輔選石破茂有功的前首相菅義偉，被禮貌性地安排為「黨最高顧問」，這次麻生絕地反攻大成功，不但奪回了「副總裁」座位，麻生派的大總管鈴木俊一也被內定為幹事長，鈴木是麻生太郎的小舅子，受到麻生的倚重。

高市日前曾表示，希望幹事長具有「能與各黨對話，並能夠看顧全黨」的能力。鈴木符合這項條件，他接任幹事長，可以減少高市大半的負擔，而且背後還有麻生控場，可複刻安倍主政時的合作模式。

比較引人注目的是萩生田光一，他在自民黨派閥爆發政治獻金未登載的風波後，成為輿論攻擊的主要標的，高市認為涉入未登載的議員，其法律責任均已釐清，而且也接受選票的考驗再度當選「沒有理由閒著不做事」，總裁選舉期間萩生田在檯面下為高市輔選，保守派也對他的復出抱有很高的期待。

有意思的是，目前曝光的黨人事，包括古屋、有村和萩生田都是鐵桿親台派，比較麻煩的是，古屋預定9日率30名日華懇跨黨派議員訪台，參加今年的國慶活動，但這些人若擔任黨政要職，訪台的難度就會增高，以前也曾發生因為入閣而臨時取消訪台行程的案例。

除了黨人事之外，目前內閣人事也逐漸成形，前防衛相木原稔可望出任官房長官，木原也是親台大將。

另外，高市選後曾表示將會讓4位競選的對手有充分活躍的舞台，除了小林鷹之接黨職之外，目前傳出農林水產相將留任，前幹事長茂木敏充將回鍋擔任外相，官房長官林芳正也將繼續入閣。

前政調會長萩生田光一將出任自民黨幹事長代行。（資料照）

