為免損害對中貿易外交關係 英政府疑干預中國間諜案調查

英國首相施凱爾政府被踢爆干預一起國會內部中國間諜的審理案件。（美聯社）

英國政府內部傳出重大政治醜聞！英國《金融時報》及加拿大新聞網站《Todayville》6日報導，英國首相施凱爾政府疑似為了保護英國與中國的貿易和外交關係，出手干預一起有關英國國會內部中國間諜案的調查，導致2名原本應該在本月受審的嫌疑人「逃過一劫」。此事已引起在野保守黨議員憤慨，揚言查明由誰下令，並已造成施凱爾政府的信任危機。

英國皇家檢察署（CPS）原本將依據「政府機密法」（Official Secrets Act），對在英國國會擔任研究員的30歲凱許（Christopher Cash）和33歲貝利（Christopher Berry）提出控訴，指控兩人在2021年末至2023年2月期間，從國會內部的中國研究小組中蒐集敏感的政治資料，其中包括對北京持強硬立場的小組資料，並轉交給中國共產黨領導階層第5號人物、中共中央政治局常委兼中央書記處書記蔡奇。

兩人原定本月受審，但檢方臨時撤銷案件，原因是審判前英國國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）、國安副顧問柯林斯（Matthew Collins）外交部常務副大臣羅賓斯（Olly Robbins）及內政部官員，9月間在「白廳」一場會議中就本案發生激烈爭執，內政部方面希望繼續推進本案，但鮑爾、柯林斯和羅賓斯反對，因為在英國尋求改善與這個第3大貿易夥伴的關係，他們不希望本案惹惱中國。

當時，柯林斯還告訴內政部，他不願出庭作證指控中國符合「敵人」（任何對英國國家安全構成威脅的國家）定義，而相關證詞是起訴的關鍵要素，因此最後檢方宣布因「證據不足」，無法繼續審理，案件宣告終止。諷刺的是，英國政府今年6月發布、由鮑爾監督的「國家安全戰略報告」中，還指控中國近年加強對英國「間諜活動」，「干涉我國民主、破壞我國經濟安全」。

這起事件引起英國國會內部憤慨，保守黨籍國會議員歐布萊恩（Neil O'Brien）表示，「政府故意破壞對2名替中國監視議員的嫌犯的審判。我是受（中國）制裁的議員之一，我們將查明是誰下令這麼做，我相信此事是由最高層級做出指示」。原本將出庭作證的保守黨籍議員之一克恩斯（Alicia Kearns）則說，政府必須「向英國人民公開決策過程，因為起訴（間諜）是為了人民的利益」。

克恩斯還直言，施凱爾有權確保對2名間諜的審判繼續進行，同時也必須出面解釋，「他的大臣或大多數高階顧問要嘛在他完全知情下採取行動，要嘛就是違背並蔑視他的意願，進而削弱皇家檢察署提出控訴的能力，究竟是哪一種情況？」對於外界質疑，內閣辦公室發言人則提出反駁，稱唐寧街十號「施壓」要求終止本案的說法「完全錯誤」。

