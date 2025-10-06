為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印尼飯店驚見花豹遊蕩 疑從動物園逃脫

    2025/10/06 19:23 即時新聞／綜合報導
    保護機構工作人員制伏花豹後，將其裝進籠子後帶離飯店。（法新社）

    保護機構工作人員制伏花豹後，將其裝進籠子後帶離飯店。（法新社）

    印尼西爪哇省（West Java）首府萬隆（Bandung）某間飯店內，今（6）日被人發現有一頭疑似從動物園逃脫的花豹肆意遊蕩，引起住客恐慌，所幸這頭花豹最後被成功制伏，事件平安落幕。

    《法新社》報導，這頭花豹是在當地時間週一上午被發現，地點是飯店2樓的一間客房門外，飯店管理人員獲報後趕忙通知消防隊，而消防隊又請求當地動物保護機構協助處理。

    動物保護機構負責人阿里安托（Agus Arianto）受訪時說，為了捕獲花豹，工作人員使用了鎮靜劑，最後大約在當地時間上午10點左右，成功把牠帶離飯店。

    有報導指稱，8月下旬，一頭花豹從距離飯店僅3公里的動物園逃脫，對此，阿里安托指出，他們得花上一點時間來確認是否是同一隻花豹。

    阿里安托補充說，這頭花豹已恢復意識，稍後會把牠帶到保護設施，進行觀察。

