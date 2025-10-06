法國總理閃辭！ 極右派領袖籲解散國會、總統下台

法國總理勒克努6日請辭獲准，成為法國現代史上最短命的總理。（法新社）

在法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）宣布辭職後，曾3度參選總統的極右派「國民聯盟」（National Rally）領袖瑪琳‧勒班（Marine Le Pen）呼籲國會提前解散改選，總統馬克宏（Emmanuel Macron）應該下台。

勒班表示，「（國會）解散是絕對必要的」，「我們已經走到盡頭。除此之外別無他法。在這種情況下，唯一明智的選擇就是重新舉行選舉。」至於馬克宏，「辭職會是明智之舉」。不過，馬克宏此前已明確排除辭職的可能性。

法國總統府6日發表聲明表示，馬克宏已接受新任總理勒克努的辭呈。勒克努在公布內閣名單僅1天、上任不到1個月後即宣布辭職，使法國的政治僵局進一步加劇。

現年39歲的勒克努甫於9月9日上任，接替前任總理白胡（François Bayrou），成為法國1年內的第4位總理，也是馬克宏任內第7位總理。

反對陣營隨即試圖利用勒克努辭職事件施壓。除了國民聯盟，極左派「不屈法國」（France Unbowed）也要求馬克宏下台。

就在前一晚才被任命的新部長們陷入尷尬處境。他們尚未正式就任，便已成為僅負責處理日常事務的「看守內閣」成員。

新任環境部長潘尼耶—胡納歇（Agnès Pannier-Runacher）在社群平台X發文感嘆：「我對這場鬧劇感到絕望。」

勒克努的內閣人事案遭到各方批評，尤其是他決定讓前財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）出任國防部長。批評者指出，在勒麥爾掌管財政時期，法國公共赤字大幅攀升。

其他主要部會人事則大致維持原狀。保守派荷泰佑（Bruno Retailleau）繼續擔任內政部長，負責警政與內部安全；巴霍（Jean-Noël Barrot）留任外交部長；達馬南（Gérald Darmanin）則繼續掌管司法部。

自馬克宏去年宣布提前大選以來，法國政局一直陷入混亂。選舉結果導致國會嚴重分裂，極右派與極左派議員合計掌握超過320席，中間派及其保守盟友僅有210席。

為了在國民議會尋求共識，勒克努在組閣前與各黨派及工會領袖進行磋商，並承諾不會在不經國會表決的情況下強行通過預算案，而是嘗試與左右兩派議員達成彼此讓步的妥協。但他也批評各黨派基於私利，不肯追求共識。

