諾貝爾醫學獎揭曉！ 美日3學者發現「免疫系統煞車機制」獲殊榮

2025年諾貝爾獎季6日由生理學或醫學獎揭開序幕！瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）宣布，將桂冠授予美國學者布倫科（Mary E. Brunkow）、拉姆斯戴爾（Fred Ramsdell），以及日本學者坂口志文，以表彰他們在「周邊免疫耐受」（peripheral immune tolerance）領域的開創性發現。

簡單來說，他們發現了人體免疫系統中扮演「煞車」與「維安警察」角色的關鍵細胞——「調節性T細胞」（Regulatory T cells），從而解釋了免疫系統為何不會自我攻擊，為自體免疫疾病與癌症治療開啟了全新道路。

人體強大的免疫系統，是如何區分外來敵人與自身組織的？長期以來，科學界普遍認為相關機制主要發生在胸腺（thymus）中。然而，三位桂冠得主的研究徹底改變了這一認知。

日本免疫學家坂口志文在1995年率先逆勢而行，發現了一種前所未知的免疫細胞，證明了在胸腺之外，人體還存在另一套更複雜的「煞車」機制。

基因解密 找到關鍵鑰匙Foxp3

2001年，當時在美國的布倫科與拉姆斯戴爾，則從基因層面找到了解開謎題的鑰匙。他們發現一種特定品系的小鼠之所以容易罹患自體免疫疾病，是因為其體內一個名為Foxp3的基因發生了突變。他們也證實，人類體內相對應的基因突變，會導致一種嚴重的自體免疫疾病IPEX。

兩年後，坂口志文成功地將這些發現串連起來。他證明了Foxp3基因，正是調控他先前發現的那群神秘細胞發展的關鍵。從此，這群細胞被正式命名為「調節性T細胞」，它們如同體內的維安警察，負責監視其他免疫細胞，確保免疫系統能夠「容忍」自身組織，不會自我攻擊。

諾貝爾委員會主席坎佩（Olle Kämpe）表示：「他們的發現，對於我們理解免疫系統如何運作，以及為何我們不是所有人都會罹患嚴重的自體免疫疾病，具有決定性的意義。」

3位桂冠得主的發現，開創了「週邊免疫耐受」的全新研究領域，並已催生了針對癌症與自體免疫疾病的新療法，目前多項相關療法正在進行臨床試驗，未來也有望應用於提升器官移植的成功率。

