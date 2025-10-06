為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    雨天釀慘劇！中國山西SUV撞護欄翻車 女乘客噴飛畫面曝

    2025/10/06 18:05 即時新聞／綜合報導
    白色SUV在高速公路失控翻車，女乘客遭甩飛車外。（擷取自微博）

    白色SUV在高速公路失控翻車，女乘客遭甩飛車外。（擷取自微博）

    大雨開車要注意路況！中國山西高速公路上，一輛SUV在濕滑路面上打滑失控，車輛撞向路邊護欄瞬間翻覆，其中一名女子甚至被甩飛至上半空，整段驚險畫面全被後方駕駛拍下，讓人看得膽戰心驚。

    綜合中媒報導，事發於10月4日下午1點48分左右，當時該路段因下雨導致路面積水、視線不佳。而後方駕駛的行車紀錄器也拍下，前方的白色SUV在高速行駛間突然失控打滑，車身先往內側猛烈撞上中央分隔帶，接著反彈至外側撞上護欄，導致車輛翻轉瞬間碎片四濺。

    令人震驚的是，其中一名女性乘客在翻覆過程中被拋飛至半空，疑似未繫安全帶。影片曝光後，許多網友也驚呼「太可怕了」、「雨天真的要減速慢行」，也有人提醒駕駛應確實繫安全帶，避免悲劇重演。

    針對事故狀況，當地警察表示，因高速公路涉及多個大隊，影片發布者也並非當事人，相關細節暫不便透露，「我們有即時監控螢幕，但不是全段覆蓋，如果需要過路司機協助，警方會主動聯繫」。警方也提醒駕駛人，雨天路滑，在高速公路上應該要減速慢行，平安到家才是最重要。

