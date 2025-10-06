法國政壇震撼！ 總理勒克努上任27天閃辭 寫下現代史最短命紀錄

法國總統馬克宏（右）9月9日才任命原任國防部長的勒克努（左）為新總理。（法新社資料照）

根據《法新社》報導，法國新任總理勒克努（Sebastien Lecornu）6日在上任不到一個月後即宣布辭職，創下法國現代史上總理任期最短的紀錄，此舉不僅是對總統馬克宏的沉重打擊，更讓該國的政治危機進一步加深。

法國總統府在一份簡短聲明中表示，總統馬克宏已接受了勒克努所提交的政府總辭。

這次閃電辭職的導火線，被認為是勒克努5日晚間公布的新內閣名單，未能贏得馬克宏政府在國會中亟欲拉攏的右翼盟友——共和黨（LR）的歡心。共和黨副主席對此名單表示不滿，稱不會為馬克宏的「最後一圈」背書，此舉迫使剛上任的總理不得不黯然下台。

自馬克宏在2024年夏天提前舉行國會選舉、卻意外失去絕對多數席位以來，法國政壇已陷入長達一年多的危機。勒克努的前兩任總理，也都是在無法讓國會通過緊縮預算案後，遭立法機構罷黜。

總理辭職的消息立即衝擊金融市場，巴黎CAC 40指數在6日上午應聲下跌超過2%。

目前尚不清楚馬克宏的下一步。他至今仍抗拒再次提前舉行國會大選的呼聲，也排除了在2027年任期結束前自行辭職的可能性。然而，法國政壇的僵局，正讓極右派領袖勒班（Marine Le Pen）的勢力看到前所未有的執政機會。

勒龐的極右翼「國民聯盟」（RN）黨魁巴爾代拉（Jordan Bardella）預測：「未來幾週將會舉行新的（國會）選舉。國民聯盟顯然已準備好執政。」

