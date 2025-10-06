為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    再度裸裝上陣！巴黎奧運殺手「土耳其大叔」 勇奪射擊金牌

    2025/10/06 18:43 即時新聞／綜合報導
    在去年巴黎奧運爆紅的「土耳其大叔」迪凱奇，近日參加歐洲射擊錦標賽勇奪金牌。（圖擷取自@yusufdikec IG、@doofinc_ 社群平台「X」，本報合成）

    在去年巴黎奧運爆紅的「土耳其大叔」迪凱奇，近日參加歐洲射擊錦標賽勇奪金牌。（圖擷取自@yusufdikec IG、@doofinc_ 社群平台「X」，本報合成）

    在去年巴黎奧運奪下銀牌的「土耳其大叔」迪凱奇（Yusuf Dikec），更以近乎「0課金」超輕裝上陣、「手插口袋」的從容射擊姿勢，一夕爆紅。近日迪凱奇參加歐洲射擊錦標賽賽，此次他仍以輕裝上陣，並再度發揮從容不迫的射擊風格擊敗對手，毫無懸念摘下金牌的同時，還持續穩坐「最帥射擊手」寶座。

    綜合外媒報導，歐洲射擊錦標賽（European League of Air Weapons）今年首度於伊斯坦堡舉行，身為地主隊成員之一、現年52歲的迪凱奇，5日與隊友伊南（Mustafa Inan）一同出戰男子空氣手槍團體決賽，最終2比0的成績，成功擊敗對手德國隊雷茲（Christian Reitz）與弗洛里希（Paul Frohlich），摘下本屆冠軍。

    從比賽影片顯示，與配戴專業輔助工具的對手相比，迪凱奇僅戴著一副普通眼鏡、穿著一件寬鬆且略帶花紋的白T恤上陣，但射擊眼神相當專注，且直到確認最終成績前都並未結束射擊姿勢。賽後他受訪表示，很榮幸能參加全歐洲最頂尖的賽事，還在家鄉奪金，對他來說是「無上的榮耀」，並認為這是他參加11月開羅世錦賽前的的最佳暖身。

    報導介紹，迪凱奇參加2024巴黎奧運期間，身上不似其他比賽選手配戴任何瞄具、特製眼鏡、保護耳朵裝置等專業工具，僅穿上一件T恤、攜帶普通耳塞，並在射擊時將左手放在運動褲口袋，以從容不迫的姿勢與冷酷無情的神色扣下扳機摘銀，強烈反差感令他在全球爆紅，甚至還被網友戲稱「土耳其直接派殺手參加奧運」。

    另外，迪凱奇去年接受《法新社》採訪時，曾解釋自己「招牌動作」的由來，「我這樣做只是為了保持身體穩定、保持平衡，就只是這樣而已。」

    從比賽影片顯示，迪凱奇依舊以近乎「0課金」的超輕裝模樣上陣。（圖擷取自@trtsporyildiz 社群平台「X」）

    從比賽影片顯示，迪凱奇依舊以近乎「0課金」的超輕裝模樣上陣。（圖擷取自@trtsporyildiz 社群平台「X」）

    迪凱奇在巴黎奧運爆紅的射擊姿勢，目前已被他申請商標註冊，避免有心人士惡意商用。（資料照，法新社）

    迪凱奇在巴黎奧運爆紅的射擊姿勢，目前已被他申請商標註冊，避免有心人士惡意商用。（資料照，法新社）

    圖 圖
    圖 圖
