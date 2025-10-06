再度裸裝上陣！巴黎奧運殺手「土耳其大叔」 勇奪射擊金牌

在去年巴黎奧運爆紅的「土耳其大叔」迪凱奇，近日參加歐洲射擊錦標賽勇奪金牌。（圖擷取自@yusufdikec IG、@doofinc_ 社群平台「X」，本報合成）

在去年巴黎奧運奪下銀牌的「土耳其大叔」迪凱奇（Yusuf Dikec），更以近乎「0課金」超輕裝上陣、「手插口袋」的從容射擊姿勢，一夕爆紅。近日迪凱奇參加歐洲射擊錦標賽賽，此次他仍以輕裝上陣，並再度發揮從容不迫的射擊風格擊敗對手，毫無懸念摘下金牌的同時，還持續穩坐「最帥射擊手」寶座。

綜合外媒報導，歐洲射擊錦標賽（European League of Air Weapons）今年首度於伊斯坦堡舉行，身為地主隊成員之一、現年52歲的迪凱奇，5日與隊友伊南（Mustafa Inan）一同出戰男子空氣手槍團體決賽，最終2比0的成績，成功擊敗對手德國隊雷茲（Christian Reitz）與弗洛里希（Paul Frohlich），摘下本屆冠軍。

從比賽影片顯示，與配戴專業輔助工具的對手相比，迪凱奇僅戴著一副普通眼鏡、穿著一件寬鬆且略帶花紋的白T恤上陣，但射擊眼神相當專注，且直到確認最終成績前都並未結束射擊姿勢。賽後他受訪表示，很榮幸能參加全歐洲最頂尖的賽事，還在家鄉奪金，對他來說是「無上的榮耀」，並認為這是他參加11月開羅世錦賽前的的最佳暖身。

報導介紹，迪凱奇參加2024巴黎奧運期間，身上不似其他比賽選手配戴任何瞄具、特製眼鏡、保護耳朵裝置等專業工具，僅穿上一件T恤、攜帶普通耳塞，並在射擊時將左手放在運動褲口袋，以從容不迫的姿勢與冷酷無情的神色扣下扳機摘銀，強烈反差感令他在全球爆紅，甚至還被網友戲稱「土耳其直接派殺手參加奧運」。

另外，迪凱奇去年接受《法新社》採訪時，曾解釋自己「招牌動作」的由來，「我這樣做只是為了保持身體穩定、保持平衡，就只是這樣而已。」

Yusuf Dikeç, the guy who went viral at the Paris Olympics for being chill with one hand in his pocket, just won gold at the 2025 European Championships like it’s nothing ????????????

從比賽影片顯示，迪凱奇依舊以近乎「0課金」的超輕裝模樣上陣。（圖擷取自@trtsporyildiz 社群平台「X」）

迪凱奇在巴黎奧運爆紅的射擊姿勢，目前已被他申請商標註冊，避免有心人士惡意商用。（資料照，法新社）

