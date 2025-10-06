北京耍賤招！對英國駐中使館斷水 逼迫批准建倫敦超級大使館

抗議人士在英國倫敦前皇家鑄幣廠前高舉標語牌，反對中國擬在此興建超級大使館。（路透資料照）

英國《每日郵報》5日報導，消息人士透露，中國有時會關掉英國駐北京大使館的供水，以迫使英國政府批准中國在倫敦前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）興建超級大使館的計畫，據稱此舉是中國國家主席習近平為施壓英國政府而採取的最新策略。

英國政府消息人士稱，英國駐北京大使館的工作人員正被困在一棟搖搖欲墜的建築裡，有時連續數小時停水，他們甚至被迫使用壁球場作為臨時辦公室。1名消息人士指出，儘管英國外交部2020年已批准價值1億英鎊（新台幣40.9億元）的駐北京大使館裝修合約，但中國政府一直不批准動工。

消息人士形容：「有時我們的供水會『消失』」，他們（中國）正利用我們的大使館來迫使我們批准他們的大使館，我們的大使館需要徹底翻修，但這被視而不見。這種行為既不友善，也不符合外交禮儀。」

保守黨國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）批評中國的作法是「令人震驚的策略」，但英國政府似乎準備把這座大家都知道有安全風險的超級大使館交給中國，「這讓他們（英國政府）很尷尬，我將它稱作『磕頭計畫』」。

2018年，中國斥資2.55億英鎊（新台幣104億元），買下位於東倫敦，可俯瞰中世紀城堡「倫敦塔」的前英國皇家鑄幣廠舊址，這塊土地占地近2.2萬平方公尺（6655坪）。中國原本計畫在原址興建超級大使館，但因當地居民、國會議員和在英國的香港民主運動人士反對，興建計畫延宕至今。

英國政府原定9月9日公布對此案的再審查結果，但又延期至10月21日前，聲稱需要更多時間考慮。《每日郵報》透露，儘管存在嚴重的安全疑慮，但預計英國政府將很快批准該計劃，以安撫中國。

