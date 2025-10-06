赴泰注意！300泰銖旅遊稅要來了 新部長誓言4個月內開徵

泰國是全球熱門旅遊地之一。（歐新資料照）

根據《曼谷郵報》報導，計畫赴泰旅遊的民眾將需支付1筆額外費用。泰國新任觀光暨體育部長阿塔功（Artthakorn Sirilatthayakorn）近日宣示，將在其4個月的任期內，正式啟動延宕已久的300泰銖（約新台幣282元）旅遊稅計畫。

這項措施早在2023年2月就已獲得泰國內閣批准，但由於擔心可能衝擊觀光意願，過去4任觀光部長都未能或不願將其付諸實行。

阿塔功強調，這項稅收非常重要，因為其收益將用於2大關鍵領域：為入境旅客提供意外保險，以及投資發展旅遊基礎設施。他坦言，這筆額外費用可能影響旅客情緒，過去社群媒體上也曾出現相關的擔憂聲浪，因此已指示相關單位必須向遊客清楚溝通計畫所能帶來的好處。

根據先前批准的方案，搭乘飛機入境的旅客將隨機票徵收每人300泰銖，而透過陸路或海路入境的旅客則為每人150泰銖。

觀光人數下滑之際 開徵引擔憂

泰國政府推動此稅收的另一考量，是希望能緩解國家預算的壓力。目前，當遊客在泰國發生安全事故時，相關的醫療與補償費用是由國家預算支應。

然而，此政策的推行時機也引發關注。根據泰國國家觀光局預測，2025年來泰國旅遊的國際旅客約為3340萬人次，相較去年的3550萬人次有所下滑。在此背景下開徵新稅，是否會進一步影響觀光業復甦，仍有待觀察。

