日本朝野兩大黨魁逸聞 高市早苗曾任野田佳彥宣傳車廣播小姐

日本自民黨新總裁高市早苗可望在下週成為日本新首相，在朝小野大的困境下，為了維持政權穩定，她有意擴大聯合政府，在野第一大黨的立憲民主黨黨魁野田佳彥，已經表明不可能加入聯合政府，因為雙方立場差異極大。雖然高市和野田政策主張大相逕庭，但兩人有近40年的交情，野田在1987年首次參選千葉縣議員時，高市是其競選團的成員，幫忙貼海報，還擔任宣傳車的廣播小姐。

1967年出生的野田和1961年出生的高市兩人僅差4歲，兩人都是出身於平凡的家庭，野田的父親是自衛官，高市的母親則是警察。兩人都是靠著打工完成學業。

野田和高市都是「松下政経塾」的學員，野田是創塾的一期生，1985年畢業，高市則為5期生，在1989年畢業。

野田在1987年投身政界，參選千葉縣議員，當時仍在松下政経塾進修的高市，加入了「學長」野田的競選團隊，不但幫忙貼海報，擔任宣傳車的廣播小姐。在日本不管宣傳車的放送或是球場放送，通常都會找女性擔任，日本叫做「ウグイス嬢」（夜鶯小姐），意指聲音像夜鶯一樣好聽。

事實上，高市在1989年從松下政経塾畢業後，也曾進入電視台擔任播報員，在朝日電視時期還曾與蓮舫同台。

這段歷史早期曾被日媒零星報導，成為政壇逸聞，最近自民黨總裁選舉期間，立憲民主黨幹事長安住淳再把這段往事公開。那個曾經幫野田拿麥克風的女子，如今將成日本首位女首相。

有趣的是，野田和高市首次當選眾議員是在1993年，也就是日本政壇有名的「93年初當選組」，同年當選的有安倍晉三、岸田文雄、茂木敏充、野田聖子、小池百合子和枝野幸男等人。

野田和高市不但同年當選，而且初入政壇都加入了當時的新興小黨「新進黨」。所以兩人既是學長學妹，也是同期議員，還曾是同黨同志。不過進入政壇後因理念的差異越走越遠，野田中道偏左，高市則為保守偏右，現在兩人分屬朝野兩大政黨的黨魁，未來將在國會正面交鋒。

