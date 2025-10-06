塞爾維亞總統武契奇：全球戰爭將至 人人都在備戰

武契奇上月底在紐約聯合國大會上發表演說。（路透）

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）4日警告，世界局勢將日益嚴峻，每個人都在備戰，當人們在備戰時，就意味著戰爭將至，「我告訴你，戰爭一定會爆發」。

《塞拉耶佛時報》（Sarajevo Times）報導，武契奇是在連接貝爾格萊德（Belgrade）和蘇博蒂察（Subotica）的新高速鐵路開通儀式上警告，全世界都在為潛在戰爭做好準備。

請繼續往下閱讀...

他指出，沒有一個國家正在為避免災難準備談判，大多數國家都是主動增加國防預算，為可能的戰爭和衝突做準備，「世界局勢將日益嚴峻，我們的處境也將更加艱難，原因很簡單，我們必須明白，每個人都在備戰。當他們備戰時，就意味著戰爭將至。我告訴你，戰爭一定會爆發」。

武契奇表示，當國防開支佔國內生產毛額（GDP）的比例提高到5％，但平均經濟成長率僅2.1％時，這是一筆巨額資金，這意味所有國家都在為衝突和戰爭做準備。塞爾維亞希望避免這種局面，但因各國之間互不傾聽，以及為戰爭進行的深入準備，已愈來愈難討論其他話題。

他強調，他願意付出一切代價來阻止這種情況發生，「不幸的是，恐怕我是對的。我們的軍隊隨時準備好嚇阻任何敵人，但我們還需要準備其他一些東西」。

武契奇提到，他已兩次增加所有糧食儲備，包括軍隊和預備役部隊的糧食儲備，現在他將請求再次增加儲備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法