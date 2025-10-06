為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    塞爾維亞總統武契奇：全球戰爭將至 人人都在備戰

    2025/10/06 15:46 編譯孫宇青／綜合報導
    武契奇上月底在紐約聯合國大會上發表演說。（路透）

    武契奇上月底在紐約聯合國大會上發表演說。（路透）

    塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）4日警告，世界局勢將日益嚴峻，每個人都在備戰，當人們在備戰時，就意味著戰爭將至，「我告訴你，戰爭一定會爆發」。

    《塞拉耶佛時報》（Sarajevo Times）報導，武契奇是在連接貝爾格萊德（Belgrade）和蘇博蒂察（Subotica）的新高速鐵路開通儀式上警告，全世界都在為潛在戰爭做好準備。

    他指出，沒有一個國家正在為避免災難準備談判，大多數國家都是主動增加國防預算，為可能的戰爭和衝突做準備，「世界局勢將日益嚴峻，我們的處境也將更加艱難，原因很簡單，我們必須明白，每個人都在備戰。當他們備戰時，就意味著戰爭將至。我告訴你，戰爭一定會爆發」。

    武契奇表示，當國防開支佔國內生產毛額（GDP）的比例提高到5％，但平均經濟成長率僅2.1％時，這是一筆巨額資金，這意味所有國家都在為衝突和戰爭做準備。塞爾維亞希望避免這種局面，但因各國之間互不傾聽，以及為戰爭進行的深入準備，已愈來愈難討論其他話題。

    他強調，他願意付出一切代價來阻止這種情況發生，「不幸的是，恐怕我是對的。我們的軍隊隨時準備好嚇阻任何敵人，但我們還需要準備其他一些東西」。

    武契奇提到，他已兩次增加所有糧食儲備，包括軍隊和預備役部隊的糧食儲備，現在他將請求再次增加儲備。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播