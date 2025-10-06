狂！川普宣布白宮將辦UFC格鬥賽 日期訂在自己80歲生日

近年來，川普已成為UFC高規格賽事的常客，並在現場受到如搖滾巨星般的歡迎。（圖擷取自X @WhiteHouse）

根據《法新社》報導，美國總統川普5日向海軍官兵發表演說時，宣布了一項史無前例的計畫：明年將在白宮草坪上，舉辦一場「終極格鬥冠軍賽」（UFC）的比賽。

川普表示：「明年6月14日，我們將在白宮舉辦一場大型UFC格鬥賽——就在白宮，在白宮的草坪上。」他並未在演說中提及，這一天正好是他本人的80歲生日。

請繼續往下閱讀...

將這項以血腥、暴力著稱的綜合格鬥（MMA）賽事，搬到美國政治權力的中心，已屬歷史首次。但更引人注目的是日期的更動。UFC總裁懷特（Dana White）先前在8月時曾宣布，這場備受矚目的白宮賽事，將於明年7月4日，也就是美國獨立250週年國慶日當天舉行。

然而，川普最新的宣布，顯然已將這場國家級的慶典活動，改為更具個人色彩的生日派對。

UFC總裁：將是史上最強卡司

懷特先前曾表示，將在明年初開始規劃這場白宮賽事的卡司，「我現在就可以告訴你，這將是本公司歷史上所能組出的最強大的格鬥卡司。」

UFC是全球最大、最成功的綜合格鬥組織，賽事在一個被稱為「八角籠」的鐵絲網八角形擂台中進行。除了挖眼等少數規則外，選手可以使用拳擊、踢擊、柔術、摔角等各種技術攻擊對手，直至對方屈服或被擊倒。

近年來，川普已成為UFC高規格賽事的常客，並在現場受到如搖滾巨星般的歡迎。分析指出，這項運動在年輕男性中極受歡迎，而這正是2024年美國大選中的關鍵選民群體。川普與UFC的緊密結合，被視為其爭取這部分選票的政治策略之一。

儘管UFC近年已逐漸被主流社會接受，但其高傷害率與對選手可能造成的腦部損傷，仍使其備受爭議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法