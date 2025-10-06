為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    軍艦2024年擱淺薩摩亞海域事件 紐西蘭賠350萬美元

    2025/10/06 17:56 中央社
    皇家紐西蘭海軍軍艦在薩摩亞海域沉沒，紐西蘭支付薩摩亞政府1000萬塔拉（約351萬美元）賠償。（美聯社）

    紐西蘭政府今天表示，針對2024年皇家紐西蘭海軍軍艦在薩摩亞海域沉沒一事，將支付薩摩亞政府1000萬塔拉（約351萬美元）賠償。

    馬納瓦努號（HMNZS Manawanui）2024年10月進行珊瑚礁測量時，在烏波盧島（Upolu）南部沿岸擱淺。船員全體逃生後，艦體翻覆並沉沒，船上75名人員全員獲救。最初的調查認為，此次擱淺是由一連串的人為錯誤造成。

    紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）在聲明中指出，這筆款項是應薩摩亞政府要求支付。

    皮特斯說：「我們認識到這起沉船事件對當地社群造成的影響，也理解它帶來的混亂與不便。」

    該艦目前仍擱淺於礁岩上，但打撈人員已清除柴油、油料與其他污染物，並移除了設備、武器、彈藥及貨櫃等。

    皮特斯表示，紐西蘭與薩摩亞將持續討論船艦未來的處理方式。

    「與薩摩亞政府合作，我們的重點仍在於將可能的環境影響降至最低，並支援應變行動。這是我們的絕對優先。」

