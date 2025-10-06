無人機神秘現蹤歐洲各地 掀「集體焦慮」心理效應

近期歐洲多國的機場頻頻遭到無人機侵擾，導致機場關閉，也導致民眾心理受到影響。（法新社）

歐洲多處出現的無人機現蹤事件，目前造成的實質影響雖有限，但專家指出，這類事件已讓民眾感到更為脆弱。

「衛報」（The Guardian）報導，許多目擊無人機的民眾，心中最大的疑問是：為什麼？

挪威漁夫兼消防員拉班（Vegard Rabban）還記得，9月一個寒冷的夜晚，他正開車載練完球的兒子回家，卻在車庫與房子之間看見一道詭異紅光懸在天際。

「我立刻知道那是一架無人機。」他說，這架機器至少有1.5公尺寬，顯得異常龐大。

拉班平時也會操作無人機，很清楚自家因鄰近北大西洋公約組織（NATO）空軍基地奧蘭（Orland）機場而有著諸多限制。

他原本沒多想，直到隔天早上得知挪威多座機場發生無人機現蹤事件，這才開始更深入地去思考整件事，「或許有人正在觀察我們，看我們對無人機的反應」。

波蘭也曾在9月擊落3架擅闖空域的無人機；自此之後，歐洲各地都發生無人飛行器現蹤的事件，當中有幾次還造成主要機場暫停起降。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）更在哥本哈根機場被迫關閉後直言：「我們正面臨一場針對歐洲的混合戰。」

德國慕尼黑機場本月2日在無人機影響下一度暫停作業，造成17個航班取消、3000多名旅客行程大亂。

但這些僅是對外公開的案例。「衛報」取得的消息顯示，早在去年底，無人機即已頻繁出現在愛沙尼亞靠近俄羅斯邊境的發電廠上空；當地能源公司說，他們今年至少確認有22起未登記飛行事件，但「對我們營運並未造成實質影響」。

目前尚無法證實這些無人機是否為克里姆林宮（Kremlin）下令出動的；而俄羅斯也一如預料地否認涉入。

最常見的說法是，莫斯科意在測試北約鄰國的因應能力。愛沙尼亞邊境維安首長貝利謝夫（Egert Belitsev）說：「這種挑釁行為是常態…來測試我們的行動、能力或是反應。」

不僅如此，不明無人機現蹤也已造成心理層面的影響。

劍橋大學（University of Cambridge）學者認為，這些無人機現蹤行為「其實就是一種恐嚇和試探。無人機的運作本身常處於灰色地帶，既展現了存在感和技術，也暴露出你很脆弱，但又沒真的像烏俄戰場那樣發生全面衝突」。

奧克蘭大學（University of Auckland）心理醫學系資深講師巴索羅繆（Robert Bartholomew）補充說：「現今北歐發生的情況其實和歷史上的某些事件很相似。這地區過去有諸多幽浮（UFO）恐慌，當時人們疑心是俄羅斯或前蘇聯在背後搞鬼。」

1930年代引發恐慌的是「幽靈飛機」（ghost planes），這疑似是蘇聯飛機進行偵查，為可能的入侵鋪路。

到了1946年，北歐又因大規模「幽靈火箭」（ghost rockets）目擊事件陷入恐慌。

二戰後，蘇軍占領原為納粹火箭基地的佩內明德（Peenemunde），當時的解釋則是蘇聯故意發射火箭來恐嚇鄰國。巴索羅繆說，「但我們現在都知道，那次的『幽靈火箭事件』其實正好與兩個事件重疊：與地磁異常相關的彗星現象和異常的太陽活動，這產生了一系列壯觀的極光，並放大了劃過天空的流星的視覺效果」。

「然後到了1970至80年代，又出現了USO（不明潛航物），大家以為是蘇聯潛艦。但其分布太廣，絕大多數根本不可能是蘇聯潛艦，報告數量多到不合常理。」

如今2025年的這一波無人機現蹤，無疑是真實存在。但巴索羅繆表示，這波經歷正發生在一個「完美風暴」之中：俄羅斯侵略造成的地緣政治緊張，以及對北約長期盟友美國在川普（Donald Trump）治下所帶來的不可預測性感到的焦慮。

「突然之間，像丹麥這樣的歐洲國家，對自身安全的焦慮來到近年新高。」

巴索羅繆指出：「在這種社會氛圍下，我們看到的是一種集體焦慮反應，天空被賦予為時代的社會晴雨表，其根源則在於人類感知的不可靠性與恐懼心理。」

