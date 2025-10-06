為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    無人機神秘現蹤歐洲各地 掀「集體焦慮」心理效應

    2025/10/06 18:01 中央社
    近期歐洲多國的機場頻頻遭到無人機侵擾，導致機場關閉，也導致民眾心理受到影響。（法新社）

    近期歐洲多國的機場頻頻遭到無人機侵擾，導致機場關閉，也導致民眾心理受到影響。（法新社）

    歐洲多處出現的無人機現蹤事件，目前造成的實質影響雖有限，但專家指出，這類事件已讓民眾感到更為脆弱。

    「衛報」（The Guardian）報導，許多目擊無人機的民眾，心中最大的疑問是：為什麼？

    挪威漁夫兼消防員拉班（Vegard Rabban）還記得，9月一個寒冷的夜晚，他正開車載練完球的兒子回家，卻在車庫與房子之間看見一道詭異紅光懸在天際。

    「我立刻知道那是一架無人機。」他說，這架機器至少有1.5公尺寬，顯得異常龐大。

    拉班平時也會操作無人機，很清楚自家因鄰近北大西洋公約組織（NATO）空軍基地奧蘭（Orland）機場而有著諸多限制。

    他原本沒多想，直到隔天早上得知挪威多座機場發生無人機現蹤事件，這才開始更深入地去思考整件事，「或許有人正在觀察我們，看我們對無人機的反應」。

    波蘭也曾在9月擊落3架擅闖空域的無人機；自此之後，歐洲各地都發生無人飛行器現蹤的事件，當中有幾次還造成主要機場暫停起降。

    丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）更在哥本哈根機場被迫關閉後直言：「我們正面臨一場針對歐洲的混合戰。」

    德國慕尼黑機場本月2日在無人機影響下一度暫停作業，造成17個航班取消、3000多名旅客行程大亂。

    但這些僅是對外公開的案例。「衛報」取得的消息顯示，早在去年底，無人機即已頻繁出現在愛沙尼亞靠近俄羅斯邊境的發電廠上空；當地能源公司說，他們今年至少確認有22起未登記飛行事件，但「對我們營運並未造成實質影響」。

    目前尚無法證實這些無人機是否為克里姆林宮（Kremlin）下令出動的；而俄羅斯也一如預料地否認涉入。

    最常見的說法是，莫斯科意在測試北約鄰國的因應能力。愛沙尼亞邊境維安首長貝利謝夫（Egert Belitsev）說：「這種挑釁行為是常態…來測試我們的行動、能力或是反應。」

    不僅如此，不明無人機現蹤也已造成心理層面的影響。

    劍橋大學（University of Cambridge）學者認為，這些無人機現蹤行為「其實就是一種恐嚇和試探。無人機的運作本身常處於灰色地帶，既展現了存在感和技術，也暴露出你很脆弱，但又沒真的像烏俄戰場那樣發生全面衝突」。

    奧克蘭大學（University of Auckland）心理醫學系資深講師巴索羅繆（Robert Bartholomew）補充說：「現今北歐發生的情況其實和歷史上的某些事件很相似。這地區過去有諸多幽浮（UFO）恐慌，當時人們疑心是俄羅斯或前蘇聯在背後搞鬼。」

    1930年代引發恐慌的是「幽靈飛機」（ghost planes），這疑似是蘇聯飛機進行偵查，為可能的入侵鋪路。

    到了1946年，北歐又因大規模「幽靈火箭」（ghost rockets）目擊事件陷入恐慌。

    二戰後，蘇軍占領原為納粹火箭基地的佩內明德（Peenemunde），當時的解釋則是蘇聯故意發射火箭來恐嚇鄰國。巴索羅繆說，「但我們現在都知道，那次的『幽靈火箭事件』其實正好與兩個事件重疊：與地磁異常相關的彗星現象和異常的太陽活動，這產生了一系列壯觀的極光，並放大了劃過天空的流星的視覺效果」。

    「然後到了1970至80年代，又出現了USO（不明潛航物），大家以為是蘇聯潛艦。但其分布太廣，絕大多數根本不可能是蘇聯潛艦，報告數量多到不合常理。」

    如今2025年的這一波無人機現蹤，無疑是真實存在。但巴索羅繆表示，這波經歷正發生在一個「完美風暴」之中：俄羅斯侵略造成的地緣政治緊張，以及對北約長期盟友美國在川普（Donald Trump）治下所帶來的不可預測性感到的焦慮。

    「突然之間，像丹麥這樣的歐洲國家，對自身安全的焦慮來到近年新高。」

    巴索羅繆指出：「在這種社會氛圍下，我們看到的是一種集體焦慮反應，天空被賦予為時代的社會晴雨表，其根源則在於人類感知的不可靠性與恐懼心理。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播