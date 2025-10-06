日本準首相是重金屬Rocker！ 高市早苗愛飆重機 老公猜拳輸了冠妻姓

高市早苗當選日本自民黨新總裁，打破女性在日本政壇的天花板。（法新社）

日本執政的自民黨4日舉行總裁選舉，在第二輪決選投票中，師承前首相安倍晉三的保守派大將、前經濟安保大臣高市早苗，擊敗了被視為政壇金童的小泉進次郎，當選新任總裁，可望在接下來的國會指名選舉後，成為日本史上首位女性首相。然而，這位即將打破日本政壇「玻璃天花板」的準首相，其檯面下的「狂野」另一面，恐怕更讓人大開眼界。

現年64歲的高市早苗，政治立場極度保守強硬，視英國「鐵娘子」柴契爾為偶像，但她的青春歲月卻充滿了「重金屬魂」。據日媒報導，高市在大學時期不僅和朋友共組重金屬樂團、擔任帥氣的鼓手，更是一名狂熱的重機愛好者。

她年輕時的愛駒，是川崎（Kawasaki）的經典街車「Z400GP」，時常騎著它在奈良老家與神戶大學之間往返。她最愛的漫畫，更是充滿速度與激情的暴走族經典《飆風傳說》。直到當上國會議員後，因擔心出車禍會耽誤開會，才依依不捨地放棄重機，改開豐田的傳奇跑車「牛魔王」Supra。

熱愛搖滾的她，甚至曾在電視節目上高歌一曲X JAPAN的名曲，並比出經典手勢，完全顛覆外界對她保守派政治家的想像。

沒交往就閃婚！猜拳決定姓氏 老公輸了冠妻姓

高市早苗不只興趣硬派，連終身大事也充滿了戲劇性。2004年，她與同為眾議員的山本拓「沒有交往就閃婚」，轟動政壇。兩人後來因政治觀點不同一度離婚，但在安倍晉三的鼓勵下又再度復合再婚。

最令人津津樂道的是，兩人復合時，竟是靠著「猜拳」來決定婚後誰要改姓。結果山本拓不幸猜輸，從此冠上妻姓，戶籍名改為「高市拓」，也讓外界見識到這位未來可能的日本女首相，在保守外表下，前衛且不拘小節的另一面。

在勝選後的記者會上，高市早苗再次展現其強悍作風。她宣示上任後將全力拚經濟，並語出驚人地表示：「我將拋棄『工作與生活平衡』這個詞。我會工作、工作、再工作、不停地工作！」此番「工作狂」宣言，也預示了這位重金屬鐵娘子，將以其獨特的風格與決心，為日本政壇帶來一番全新的景象。

