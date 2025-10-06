為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本準首相是重金屬Rocker！ 高市早苗愛飆重機 老公猜拳輸了冠妻姓

    2025/10/06 17:18 編譯陳成良／綜合報導
    高市早苗當選日本自民黨新總裁，打破女性在日本政壇的天花板。（法新社）

    高市早苗當選日本自民黨新總裁，打破女性在日本政壇的天花板。（法新社）

    日本執政的自民黨4日舉行總裁選舉，在第二輪決選投票中，師承前首相安倍晉三的保守派大將、前經濟安保大臣高市早苗，擊敗了被視為政壇金童的小泉進次郎，當選新任總裁，可望在接下來的國會指名選舉後，成為日本史上首位女性首相。然而，這位即將打破日本政壇「玻璃天花板」的準首相，其檯面下的「狂野」另一面，恐怕更讓人大開眼界。

    現年64歲的高市早苗，政治立場極度保守強硬，視英國「鐵娘子」柴契爾為偶像，但她的青春歲月卻充滿了「重金屬魂」。據日媒報導，高市在大學時期不僅和朋友共組重金屬樂團、擔任帥氣的鼓手，更是一名狂熱的重機愛好者。

    她年輕時的愛駒，是川崎（Kawasaki）的經典街車「Z400GP」，時常騎著它在奈良老家與神戶大學之間往返。她最愛的漫畫，更是充滿速度與激情的暴走族經典《飆風傳說》。直到當上國會議員後，因擔心出車禍會耽誤開會，才依依不捨地放棄重機，改開豐田的傳奇跑車「牛魔王」Supra。

    熱愛搖滾的她，甚至曾在電視節目上高歌一曲X JAPAN的名曲，並比出經典手勢，完全顛覆外界對她保守派政治家的想像。

    沒交往就閃婚！猜拳決定姓氏 老公輸了冠妻姓

    高市早苗不只興趣硬派，連終身大事也充滿了戲劇性。2004年，她與同為眾議員的山本拓「沒有交往就閃婚」，轟動政壇。兩人後來因政治觀點不同一度離婚，但在安倍晉三的鼓勵下又再度復合再婚。

    最令人津津樂道的是，兩人復合時，竟是靠著「猜拳」來決定婚後誰要改姓。結果山本拓不幸猜輸，從此冠上妻姓，戶籍名改為「高市拓」，也讓外界見識到這位未來可能的日本女首相，在保守外表下，前衛且不拘小節的另一面。

    在勝選後的記者會上，高市早苗再次展現其強悍作風。她宣示上任後將全力拚經濟，並語出驚人地表示：「我將拋棄『工作與生活平衡』這個詞。我會工作、工作、再工作、不停地工作！」此番「工作狂」宣言，也預示了這位重金屬鐵娘子，將以其獨特的風格與決心，為日本政壇帶來一番全新的景象。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播