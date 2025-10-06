諾貝爾獎7大驚人歷史！愛因斯坦獎金成贍養費 數學獎消失原因曝

愛因斯坦1921年拿下諾貝爾物理學獎，不是因為他最著名的「相對論」，而是是為了表彰他對「光電效應」的解釋。（美聯社資料照）

諾貝爾獎6日起陸續揭曉，全球矚目獎落誰家。但除了關心誰得獎，諾貝爾獎背後許多跌破眼鏡的趣聞與「黑歷史」，可能更讓你驚訝！德國之聲中文網近日盤點7個你可能從未聽過的諾獎驚人內幕。

1. 史上最狂「諾獎專業戶」：居里一家

「居里夫人」瑪麗·居里（Marie Curie）不但是史上唯一在物理、化學兩個不同科學領域都獲獎的女性，更是「諾獎專業戶」的大家長。她的女兒伊雷娜·約里奧-居里（Irène Joliot-Curie）也克紹箕裘，在1935年與丈夫共同拿下諾貝爾化學獎。

請繼續往下閱讀...

2. 愛因斯坦的獎金竟是「贍養費」

物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）1919年與第一任妻子米列娃·瑪麗奇（Mileva Marić）離婚時，竟在協議中承諾，未來若拿到諾貝爾獎，獎金全給前妻。結果1921年他真的獲獎，也信守承諾將獎金全數轉交，這筆錢成了前妻與孩子們的生活保障。

3. 「相對論」太瞎？ 愛因斯坦得獎與它無關

愛因斯坦拿下諾貝爾物理學獎，竟不是因為他最著名的「相對論」！當時的評審委員會認為相對論「純屬理論推測」，太過前衛。最終在學術界壓力下，委員會才勉強頒獎給他，但得獎理由卻是為了表彰他對「光電效應」的解釋，頒獎詞甚至對相對論隻字未提。

4. 諾貝爾為情敵不設數學獎？其實是他看不起

坊間盛傳，創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）不設數學獎，是因妻子曾與數學家外遇。但事實是，諾貝爾終身未婚！更可能的原因是，他認為數學太過理論，無法像物理、化學一樣直接「造福人類」。

5. 天才女科學家被「做掉」的黑歷史

諾貝爾獎重男輕女的黑歷史也相當驚人。在發現「核分裂」中扮演關鍵角色的女科學家邁特納（Lise Meitner），一生被提名48次，但1944年的獎項最終卻只給了她的男同事哈恩（Otto Hahn）。同樣地，發現「脈衝星」的女科學家伯奈爾（Jocelyn Bell Burnell），也只能眼睜睜看著1974年的物理學獎頒給她的指導教授休伊什（Antony Hewish）。

6. 缺錢嗎？諾獎獎牌拿來賣！

1962年發現DNA結構而獲獎的科學家克里克（Francis Crick），其家人在他過世後為繳稅，竟將獎牌以200萬美元拍賣成交。他的同事沃森（James Watson）更直接在生前拍賣自己的獎牌，賣得480萬美元天價，不過買家後來還是將獎牌還給了他。

7. 史上最瞎得主 現在看根本是笑話

諾貝爾獎從未有撤銷得獎的先例，因此鬧出不少笑話。例如，1926年丹麥醫生菲比格（Johannes Fibiger）因「寄生蟲致癌論」獲獎，後證實全錯。1949年，莫尼茲（António Egas Moniz）因發明駭人聽聞的「腦葉切除術」而獲獎。更扯的是，有些得主晚年「走鐘」，化學獎得主穆利斯（Kary Mullis）熱衷傳播愛滋病陰謀論，還深信有UFO；物理獎得主肖克利（William Shockley）更因宣揚種族主義而惡名昭彰。

「居里夫人」瑪麗·居里（Marie Curie）是史上唯一在物理、化學兩個不同科學領域都獲獎的女性。（法新社資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法