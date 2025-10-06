川普第2任期對中政策疑軟化 引華府鷹派不安

華府的對中鷹派人士擔心，川普急於與中國達成貿易協議，又允許部分AI晶片出口中國，暗示對中政策正在軟化。（法新社）

英文《日本時報》（The Japan Times）6日分析，美國總統川普在第一個任期內改寫美國對中國政策的規則，擁抱對抗、發動貿易戰，顛覆數十年來的政策。但在他的第二個總統任期內，華府的對中鷹派人士開始擔心川普正在軟化其對中政策。

據分析，隨著川普尋求與美國最大的經濟和戰略競爭對手中國達成貿易協議，主張對中國採取更強硬政策的人士擔心，隨著科技業影響力不斷增強，以及總統對他所謂「大交易」的渴望，對中鷹派在政府內部將被邊緣化。

在川普可能與中國國家主席習近平在未來幾週舉行會晤的情況下，這種擔憂變得更加緊迫。在此之前，中國提出一系列可能顛覆美國數十年政策的要求，包括放鬆投資限制以換取更多資金流入，以及削弱美國對台灣的支持。

進一步加劇擔憂的是，川普已表明他願意無視鷹派擔憂，包括達成協議以確保影音分享應用程式TikTok（抖音國際版）的生存，並計畫允許晶片設計大廠輝達向中國出售部分人工智慧晶片。

川普還摒除國家安全會議（NSC）中許多主張對中採取更強硬立場的顧問，並削弱該會議的作用，以至於安全和科技專家擔心，已經沒有人能夠反擊那些尋求與北京建立更緊密商業關係的人。

在川普第一任內擔任國家安全會議副顧問、負責中國事務的博明（Matthew Pottinger）表示：「北京現在正處於一個有利位置，白宮似乎沒有意識到，其對TikTok的政策以及對晶片出口限制的放鬆，是對中國共產黨的大規模單方面讓步。」

從某種程度上來說，鑑於川普公開表示願意與他原本被冷落的國際勢力達成協議，包括俄羅斯總統普廷和北韓領袖金正恩，他的立場並不令人意外。但考慮到美中經濟的緊密聯繫，以及中國在人工智慧、晶片和網路技術方面挑戰美國的能力，川普與中國的關係風險要高得多。

上週，輝達執行長黃仁勳在一次採訪中猛烈抨擊對中鷹派人士，緊張局勢就此公開化。身為川普在科技和對中政策方面影響力日益增強的非正式顧問，他表示，鷹派人士戴著「恥辱的徽章」（badge of shame），不愛國。黃的支持者後來辯稱，他的話被斷章取義。

這引發川普前顧問巴農等鷹派人士的回應，他們呼籲逮捕黃仁勳，因為他是「中國共產黨的影響力代理人」。支持川普的科技投資者朗斯德爾（Joe Lonsdale ）發文稱，他是一位自豪的對中鷹派人士，「中共是一個邪惡、殘暴的獨裁政權」。

黃仁勳和擔任川普人工智慧和加密貨幣沙皇的科技投資者薩克斯（David Sacks）主張，讓北京迷上美國技術符合美國的利益，這樣可以阻止中國企業累積足夠的規模和市場份額，從而壓倒其他市場的美企。

薩克斯在接受採訪時表示，試圖挑起對中鷹派與政府中商界人士對立的論調，是基於一種錯誤的二分法，「我們都同意，我們必須贏得與中國的人工智慧競賽，問題在於策略。我們相信，取勝之道在於支持美國的創新、基礎設施、能源和出口」。

