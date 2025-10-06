好的開始！ 日媒民調：66％民眾對高市早苗「寄予厚望」

準備接任首相的高市早苗，在最新民調中的支持率飆至66％。（美聯社）

日本執政黨自民黨總裁選舉落幕後，外界關注接下來的新內閣如何帶領國家。最新民調顯示，高市就任總裁之始，支持率就高達66％，顯示民眾普遍認同選舉結果。

英文《日本時報》（The Japan Times）6日報導，《日本新聞網》（JNN）在週末進行的民調顯示，有66％民眾表示對高市早苗「寄予厚望」，自民黨支持者對她的認可更高達75％；民眾對自民黨本身的支持率也上升至27.9％，較上月上升4.6％。

當被問及為何對高市早苗抱有如此高的期望時，25％的受訪者表示「可以信賴她的政策」，而23％的受訪者則表示「其他人都無法勝任」，並認為高市早苗「標誌著一個新的開始」。

在26％不認同高市的受訪者中，有26％是本來就反對任何自民黨總裁，20％是不信任高市的人品，另有18％是對其政策感到失望。

當被問及高市能否重塑大眾對自民黨的信任時，40％的受訪者表示有信心，而48％的受訪者則表示沒有信心。自民黨在過去一年中因黨內秘密資金醜聞而遭遇三次重大選舉失敗。

在政策方面，大多數受訪者呼籲高市推出措施，以抑制通貨膨脹、振興經濟並解決在日外國人問題。

針對本月中旬的國會首相指名選舉，65％的受訪者認為高市是最佳人選；其次是立憲民主黨黨魁野田佳彥，支持率為11％；第三則是國民民主黨黨魁玉木雄一郎，支持率為7％。

高市若想當選首相，在國會中未佔多數的自民黨－公明黨聯盟必須說服一個反對黨，例如日本民主黨、國民民主黨或日本維新會，在眾議院投票支持她。

民調顯示，24％的受訪者表示高市應該與國民民主黨組成聯盟，其次是日本維新會（15％）和立憲民主黨（13％）。不過，也有23％的人表示，沒有必要邀請新政黨加入執政聯盟，在這種情況下，自民黨必須與反對黨逐一合作，以通過立法。

