中國「十一長假」災情頻傳！西藏暴雪千人受困、麥德姆颱風重創華南

中國「十一」黃金週原本是出遊旺季，卻在假期尾聲遭遇極端天氣夾擊。西藏聖母峰（Mount Everest）東坡營地3日晚間突降暴雪，近千名登山客被困，帳篷遭厚雪壓垮，多人失溫受困；同時，颱風「麥德姆」橫掃華南，昨（5）日先後登陸廣東與廣西，官方緊急撤離數十萬人，其中海南島文昌市更爆發11年來最嚴重的海水倒灌災情。

綜合外媒報導，暴雪發生於海拔4500公尺以上的珠峰東坡營地。當地自3日晚間起風雪不斷，部分登山客受困帳篷中，甚至失溫昏迷。一名獲救登山客回憶，「真的又冷又濕，完全沒想過10月會下這麼大的雪」。

截至目前，已有約350人獲救並撤離至曲當鎮，其餘仍由救難人員和村民協助搜救中。西藏藍天救援隊指出，厚重積雪導致帳篷成片坍塌，許多遊客無法自行脫困。定日縣文旅局自5日起緊急封閉聖母峰景區入口、暫停售票，以利救援進行。

除西藏雪災外，中國南方也遭「麥德姆」颱風重創。根據氣象資料，麥德姆颱風中心最大風速達每小時151公里，5日下午先在廣東湛江登陸，6日凌晨又於廣西北海市二度登陸。中國當局啟動最高級別「紅色颱風預警」，廣東、海南共疏散34.7萬人。

海南島災情最為慘烈，文昌市鋪前鎮因海水暴漲導致嚴重倒灌，街道、住家全遭淹沒，水深最多達半公尺，部分地區更出現停電停水情況。鄰近海邊的鋪海派出所也受創嚴重，一樓辦公室泡在水中，員警只能撤離至2樓辦公。

有居民站在自家二樓無奈看著洪水衝進街道，直言浪比兩層樓還高，驚呼是11年來最兇猛的一次。5日凌晨至上午，文昌灣海域潮位達5.2公尺，超警戒水位1.6公尺，創2014年颱風雷馬遜以來最高紀錄。

麥德姆颱風橫掃雷州半島後再登陸廣西，北海市區風勢猛烈，最大陣風達每秒30.4公尺，為2014年以來最強。當局警告，目前颱風雖減弱，但沿海地區仍須嚴防強風與暴雨災情。

