    日本沖繩縣南城市長涉9起性騷 不願下台竟解散議會

    2025/10/06 14:46 即時新聞／綜合報導
    日本沖繩縣南城市市長古謝景春，涉嫌對職員犯下9起性騷案，在市議會通過不信任案後決定解散議會。（圖擷自古謝景春臉書）

    日本沖繩縣南城市市長古謝景春，涉嫌對市府職員犯下9起性騷案，市府委任第三方調查後認定存在性騷事實，市議會於9月26日通過不信任案，孰料古謝景春不願下台，今（6日）宣布解散議會。

    《沖繩時報》報導，古謝景春會對職員做出親吻等性騷行為，9月22日一段錄音外流更是讓外界震驚，從中可以聽到古謝景春在市長室內要求女職員讓他抱一下，因此市議會4天後表決通過不信任動議。

    按照規定，古謝景春最遲必須在今天決定是要辭職還是解散議會，最終他選擇了後者。古謝景春上午11時許親手將議會解散通知交給了議長中村直哉，之後將在40天內改選議會，目前推測可能會在11月9日投票。

    古謝景春隨後接受採訪，強調自己絕對沒有性騷，這起爭議遲早會真相大白，但議會卻以市政陷入混亂為由通過不信任案，讓他感到相當不滿。古謝景春表示，若是他下台的話，等於就承認有性騷，因此最終決定解散議會。

    南城市府表示，議會改選估算需要花費2000萬日圓（約新台幣407萬元），若是新議會繼續提出不信任動議，並在3分之2議員出席的情況下過半數通過，那麼古謝景春就會失去市長一職。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

